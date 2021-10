Carolina Arfinengo, nuevo fichaje del CAB Estepona

El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol suma juventud, polivalencia y proyección con Carolina Arfinengo (Madrid, 1999), jugadora que la pasada campaña militara en Liga Femenina 2 con Nou Bàsquet Paterna, equipo ante el que debutará con la camiseta del conjunto esteponero, y comenzara la temporada en Embutidos Pajariel Bembibre de Liga Femenina Endesa, del que se desvinculó esta semana en busca de oportunidades en Liga Femenina Challenge en la entidad costasoleña.

Arfinengo, de 1,81 metros de estatura, puede jugar tanto de ala-pívot como de alero. Formada en el mítico Rivas Ecópolis, debutó con apenas 16 años en la segunda categoría del baloncesto femenino nacional antes de enrolarse en su particular aventura americana. La madrileña firmó con la Universidad de Monmouth para posteriormente jugar en New York Institute of Technology, de NCAAW Division II. La pasada campaña regresó a España de la mano del Nou Bàsquet Paterna, equipo con el que disputó 19 encuentros, con casi 18 minutos de media, promediando 5,4 puntos y 4,2 rebotes con un 32,4% de acierto desde más allá de la línea de 6,75 metros.

El pasado mes de marzo fue operada de su lesión en el tendón de Aquiles, que le mantuvo alejada de las pistas durante el resto de la temporada, si bien desde el comienzo de la pretemporada con el conjunto de El Bierzo se encuentra completamente recuperada y llega a Estepona para aportar desde el primer entrenamiento tanto en el apartado ofensivo como en el defensivo, aportando intensidad, rebote y físico.