Carolina Navarro: ambición para seguir en la élite

Ahí sigue al pie del cañón Carolina Navarro, con 45 años y dentro de las 20 mejores jugadoras del mundo. Cualquiera estaría pensando en el adiós, pero su cabeza sigue teniendo ese colmillo competitivo. "El equipo que tengo, estoy rodeada de muy buena gente, que son los que me motivan para dar cada día el 100%. Yo disfruto jugando al pádel, me gusta y me encuentro bien físicamente. Es un deporte que me encanta, disfruto del día a día y de competir. Eso me motiva", asegura la malagueña.

Hace unos meses empezó su vigésimoséptima temporada como profesional. "Y sin contar el tenis", asegura entre risas: "Cada una la afronto con ilusión, con muchas ganas. Esta es especial por jugar con Ceci Reiter. Quiero hacerlo bien, no meternos presión y jugar partido a partido. El circuito está competido. Todas están entrenando un montón. Hay muchas parejas que suman mi edad. Es una batalla táctica bonita, a tratar de disfrutarlo. Espero que todo lo que estamos luchando tenga sus frutos".

No está siendo un inicio sencillo para la que fuera número uno durante nueve años y su compañera Cecilia Reiter, que se perdió el grueso de la campaña anterior por una rotura de los isquios. Siete meses fuera. Aún no ganaron un partido entre Madrid, Alicante y Vigo, las tres primeras paradas del World Padel Tour. Pero era algo que podía entrar en los planes. "La realidad es que ella en febrero estaba empezando la rehabilitación y con 10 minutos en pista. Llegamos muy, muy justas al primer torneo. El primero perdimos con dos chicas jóvenes, estuvimos a dos puntos de ganarlos. En el segundo no jugamos bien, fue un partido malo. En este último nos sentimos competitivas. Ceci está muy bien, pero tiene algunas molestias. Yo me encontré muy bien. Se nos escapó por detalles. Obviamente no era el principio imaginado, pero podía suceder después de todo lo que hemos pasado. Es como empezar de cero. Cada torneo es más rodaje para volver a ser las que éramos. Somos unas afortunadas de que se haya recuperado y poder seguir juntas", explica.

Pero su mayor triunfo, pese a haber ganado 100 títulos internacionales, no fue en la pista. Es parte imprescindible del proyecto Palas para todos, una escuela de pádel adaptado para personas con discapacidad física e intelectual que preside. "Es lo más importante y lo que más orgullosa estoy de todos estos años. Más allá de títulos. Es lo que va a quedar para siempre, voy a intentar que siga adelante. Es un motor que me ayuda a darlo todo. La escuela es impresionante, tenemos 70 chicos con diferente tipo de discapacidad. Estoy deseando ir a verlos y que me pasen esa energía que tienen", afirma sobre un proyecto que impulsa de manera importante la Diputación de Málaga: "La alegría con la que me miran, la felicidad con la que me ven, cómo mejoran sus capacidades, ver cómo se superan y disfrutan es lo máximo. Es un orgullo con mi hermana Elsa y Nani construir algo tan bonito. Y sobre todo olvidarte de los problemas tontos, son un ejemplo para nosotros".

El ente provincial también está al frente de +Deporte+Mujer, un programa que pretende empoderar a la mujer en el deporte, fomentando el reconocimiento y la visibilización de los logros. Y Carolina Navarro es una de sus embajadoras. "La visibilidad del deporte femenino es fundamental, el proyecto no para de trabajar y hacer cosas por la mujer. Es clave que se siga haciendo, es bueno para todas las mujeres", admite: "Me escribe muchísima gente diciéndome que soy un referente y es un orgullo que me escriban eso. Al final lo importante del deporte es que te inculque esos valores para la vida. Se puede, si quieres se puede. Hay un camino que la mujer puede hacer. Es difícil, pero se puede. Cada vez hay más, cada vez tiene más visibilidad".

Otro proyecto de la Diputación de Málaga, además de traer el Campeonato de Europa por países a Marbella, es poner en marcha la Copa Provincial. Una idea que sigue impulsando el crecimiento del deporte en muchos municipios malagueños. "La base del deporte es el amateur. Es muy importante apostar. Además, después del confinamiento, el pádel es uno de los deportes más seguros. Es una locura en todos los clubes, no hay pistas, las palas están agotadas... Es una gran apuesta de la Diputación, hay que seguir apoyándole. Es el 95% de la gente. Hay que apostar", termina. Ella seguirá siendo una embajadora del pádel desde la cima, donde permanece tres décadas después.

Los tres momentos de su carrera

1. Campeona del Mundo en 2006 tras superar dos lesiones graves.

2. Imagen del 2012, temporada donde sólo perdió un partido con Ceci Reiter.

3. Victoria en el torneo del World Padel Tour en el Carpena en 2013.