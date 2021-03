El CB Marbella confirma el fichaje de Nikola Čvorović

Movimiento de última hora para el CB Marbella, que prácticamente sobre la bocina refuerza su plantilla con el jugador serbio Nikola Čvorović (30-1-1994). El alero de 2.01 metros y nacido en Novi Sad jugará de azulón hasta final de temporada para dar mucha más estabilidad al equipo de Rafa Piña.

Nikola Čvorović prodede del Kolubara Lazarevac de la A-League serbia, donde promedió 11.7 puntos por partido, 5.2 rebotes y una valoración media de 12.5 la pasada temporada. Ha sido internacional con la selección de su país en categorías inferiores, con quien jugó el Campeonato de Europa sub 16 en 2010 y el Mundial sub 17 el mismo año. Dos años más tarde, en 2012, consiguió la medalla de bronce con Serbia en el Campeonato de Europa sub 18. Con el Crvena Zvezdada de Belgrado ganó la Liga Adriática y la Copa Nacional en 2015.

Con esta nueva cara el CB Marbella se asegura mucho más poderío ofensivo. Jugador polivalente, ayudará tanto fuera como dentro de la zona a que el equipo consiga clasificarse para los play off de ascenso a LEB Oro en la mejor posición posible, objetivo del club esta temporada. El jugador llegará a Marbella en los próximos días y se pondrá a las órdenes de Rafa Piña y Alfredo Aicardi.