Cómo y dónde ver en TV el Djokovic-Davidovich

Por tercera ocasión Alejandro Davidovich se enfrentará a Novak Djokovic. Lo hizo en Roma y en Tokio, en los Juegos Olímpicos, ambos duelos saldados con derrota. Y este martes tendrá al otro lado de la red al serbio en el Masters 1000 de Montecarlo. En juego un billete a la tercera ronda. Un partido especial para el número uno serbio, que lleva sin competir en un encuentro oficial desde hace dos meses. "He estado esperando ansiosamente el momento de volver a competir en un torneo, así que este es el mejor lugar donde podría empezar", aseguró.

El genio balcánico tiene ganas de volver a sentirse tenista. "Obviamente, echo de menos la competición. Los últimos cinco meses han sido muy complicados para mí, tanto física como mentalmente, pero ahora estoy aquí, por lo que intentaré dejar todo eso atrás", explicó: "La tierra batida es la superficie en la que crecí en Serbia. Jugué muchos años sólo en esa superficie. Aunque históricamente no ha sido mi superficie más exitosa, he tenido buenos resultados en ella. Entiendo que probablemente no estaré en mi mejor momento, especialmente al principio de esta semana. Todavía estoy probándome, construyendo mi juego. Me tomará algo de tiempo, algunos partidos para coger ritmo, para conseguir el nivel competitivo que necesito".

Fecha y horario

El partido se jugará el 12 de abril en la Court Rainier III, en el último turno en la pista central. El partido del malagueño se jugará no antes de las 14:00 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro, correspondiente a la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, será retransmitido por Movistar Deportes -dial 53- y en TennisTV.