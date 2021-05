Cómo y dónde ver en TV el Rincón Fertilidad Málaga-Lokomotiv Zagreb

Hace siete años, el sueño en el Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol era conseguir el ansiado ascenso a la División de Honor, algo que muchas veces se tornó en pesadilla durante trece largos años. Entonces se consiguió en Oviedo pero el club, lejos de despertar, quiso seguir soñando. Desde ese día, el Rincón Fertilidad Málaga, con un espíritu inconformista y una ambición de crecer descomunal, ha ido quemando fases, rompiendo techos, subiendo escaleras dando saltos de peldaño a peldaño, de tres en tres, al calor de una pregunta, "¿por qué no? ¿Por qué no puedo meterme en una fase final de la Copa de la Reina? ¿Por qué no puedo meterme en Europa? ¿Por qué no puedo ganar un título? ¿Por qué no puedo llegar a una final europea? Y a base de inconformismo, ambición, esfuerzo, trabajo y voluntad, ha ido dando respuestas a esas cuestiones y este sábado contestará a la última de ellas, disputando el encuentro de ida de la final de la EHF European Cup ante el HC Lokomotiv de Zagreb.

Horario y fecha

El encuentro se disputará el sábado 1 de mayo desde las 19:00 horas, sin público en Ciudad Jardín.

Cómo y dónde verlo

El encuentro será ofrecido por Canal Sur y por DAZN.