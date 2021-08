'Contigo, todo es posible', la campaña de abonos del Trops Málaga.

'Contigo, todo es posible' es la campaña de abonos del Trops Málaga para la temporada 2021/22, cuyo lanzamiento ya está en marcha. Después de un año, el anterior, en el que el club decidió finalmente prescindir del carné de abonado, debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19, la entidad que preside Alberto Camas ha estimado para el presente curso la vuelta a la normalidad, atendiendo, claro está, a la normativa que dicten las autoridades en cada momento, con la presentación de una serie de abonos que permitirán la asistencia a los partidos que disputen como local los conjuntos de División de Honor Plata y Primera Nacional.

En este sentido, ambos equipos seguirán disputando sus encuentros, en principio, en el pabellón Fray Francisco Baños del Colegio Los Olivos, ya que su feudo habitual, el José Luis Pérez Canca de la Ciudad Deportiva de Carranque, continúa habilitado como hospital de campaña, por lo que solo se expedirán unos 300 carnés, acorde a la capacidad total de la cancha agustina, que ronda el medio millar. No obstante, desde la entidad balonmanística no se descarta el regreso a Carranque a lo largo de la campaña “cuando el pabellón comience a funcionar como tal y siempre que se permita el cien por cien de su aforo”, estima Alberto Camas, quien destaca la buena acogida que ha tenido el club en el Colegio Los Olivos. “Estamos encantados en el Fray Francisco Baños. Aquí tenemos todo lo que necesitamos y, además, el fácil aparcamiento es un plus. Agradecemos el trato recibido por la dirección y responsables de Deportes de Los Olivos, porque, realmente, nos encontramos como en casa”, añade Camas.

Para la presente temporada, que comenzará a finales del mes de septiembre, el Trops Málaga ha puesto a la venta tres modalidades de abonos: el general e individual, que costará 50 euros; el familiar, con un precio de 120 euros y que permitirá el acceso de hasta cinco miembros de la misma unidad; y el de la base, que, de forma gratuita, será entregado a todos los jugadores de la cantera del club –equipos Down, juveniles de Primera Andaluza y División de Honor, y sénior de Primera y Segunda Nacional–, así como los pertenecientes a las entidades vinculadas al Trops Málaga desde categoría cadete, que es la edad que ya se precisa pagar; es decir, los colegios Puertosol, San Estanislao, Los Olivos, Sierra Blanca y El Romeral, y los clubes Málaga Norte y Unión Malagueña.

De otra parte, los niños y niñas menores de 14 años tendrán entrada gratuita al recinto deportivo, ya que la directiva del Trops pretende fomentar la práctica del balonmano entre los más pequeños, mientras que las entradas sueltas costarán en taquilla cinco euros, para los encuentros del División de Honor Plata, y tres euros, para los del Primera Nacional.

Los abonos, que incluyen los partidos de Liga de la primera y segunda fase del equipo de División de Honor Plata –14 envites– y el primero de la Copa del Rey en el caso de que el Trops juegue como local, amén de los 15 envites del conjunto de Primera Nacional, pueden adquirirse ya en Heladería Chocolate (calle Martínez) y en Deportes Estadio (calle Sebastián Souvirón). También estarán disponibles en la entrada del pabellón de Los Olivos desde media hora antes de cada encuentro, incluido el del próximo martes, con motivo del III Memorial Feliciano García Recio-Diputación de Málaga, en el que el Trops se medirá, a partir de las 20.30 horas, al Ángel Ximénez Puente Genil de la Liga Asobal, con entrada gratuita hasta completar el aforo permitido.

Recordamos que el primer compromiso liguero del Trops Málaga de División de Honor Plata en casa se celebrará el sábado 2 de octubre, frente al Fertiberia Puerto Sagunto, recién descendido de la Asobal. Y siete días después, los blanquiazules volverán a jugar en su pista, esta vez ante el Alarcos Ciudad Real, dos choques muy exigentes, aunque el club confía en que la afición apoye al equipo con su presencia “como siempre ha hecho”, indica Camas.

Por su parte, el Trops Málaga Norte, de Primera Nacional, jugará su primer choque en Los Olivos el sábado 2 de octubre o el domingo, día 3 –aún está por determinar–, contra el Melilla, y la semana siguiente hará lo propio frente al Balonmano Pinto de Madrid.