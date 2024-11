Copa Davis y Billie Jean King Cup en Málaga: 11.520 pelotas, 2.200 plátanos, 160 países, 5.000 acreditados...

Málaga/11.520 pelotas, 7.500 toallas (5.000 para la Billie Jean King Cup y 2.500 para la Davis), 2.200 plátanos, 25 recogepelotas y 20 jueces de línea, 55 coches oficiales y 50 conductores. Más de 5.000 personas acreditadas (en todos los conceptos) más un par de miles más que intervinieron en la construcción de una ciudad paralela para dotar de toda la infraestructura necesaria para las dos competiciones tenísticas que albergará Málaga desde este miércoles 13 de noviembre hasta el próximo domingo 24, con dos días de coexistencia (martes 19 y miércoles 20). Son algunas cifras mareantes que arroja una competición que moviliza a un staff conjunto de 400 personas con 400 más de los diferentes equipos (incluidos jugadores, técnicos, médicos, fisios, directivos, equipos de prensa...). La venida de Rafa Nadal para retirarse en Málaga magnifica todo el evento, que se retransmitirá a 160 países en el mundo, pero detrás hay un trabajo enorme para levantar de la nada numerosas instalaciones para estas dos semanas, que ocupan 4.000 habitaciones en toda la provincia durante este tiempo.

Conchita Martínez (Billie Jean King Cup) y Gonzalo Cernuda (Copa Davis). / Javier Albiñana

Gonzalo Cernuda, director de operaciones de la Copa Davis, y Conchita Martínez, directora de la Billie Jean King Cup, explicaron los detalles a los medios en una visita guiada durante dos horas por las instalaciones, cómo se ha adaptado la fija del Palacio y lo que se ha levantado en sus aledaños. En el interior del Carpena se han duplicado las instalaciones de prensa para dar más cobertura por las masivas peticiones, que han crecido aunque han debido ser restringidas por la alta demanda. También la pista auxiliar se han utilizado para las oficinas improvisadas de la organización, los jueces y hasta para un despacho para la mítica Billie Jean King, que aparecerá estos días por Málaga para honrar la competición a la que da nombre.

Conchita Martínez, en el despacho para Billie Jean King. / Javier Albiñana

Durante el pasado verano desde la Junta de Andalucía se decidió trasladar la sede de la Billie Jean King Cup desde Sevilla a Málaga para hacerla coincidir físicamente con la Davis. De ocho equipos se pasaba a 20, se debía construir una pista ex profeso para la competición femenina porque era incompatible usar el Palacio para las dos. Y se debían aumentar las pistas de entrenamiento (tres habilitadas en el exterior en los dos años anteriores). Ello hizo plantear varios escenarios. Uno era utilizar el Ciudad de Málaga como centro, como se hizo el año pasado en La Cartuja con la BJKC. Pero finalmente se acordó tomar el habitual aparcamiento en el hoyo anexo al Carpena para levantar el MiniCarpena de 4.500 personas. Ya está listo desde el sábado y allí se entrenan los equipos. Hay curiosidades como los asientos de youtubers para las jugadoras y las pantallas y las tablets colocadas para que ellas puedan ver incluso datos estadísticos durante los partidos. Se han pulido detalles como el color del techo, que al año pasado dieron algún problema para los reflejos.

Los banquillo de la pista para la Billie Jean King. / Javier Albiñana

Adjunto, el Hospitality, la zona VIP, con capacidad para 1.300 personas de manera de simultánea. Dispone de seis buffets calientes, diferentes barras, repartidos en una habitáculo para 1.000 personas y otro para 300. Se ha contratado un catering nuevo para cubrir toda la demanda.

El Hospitality, la zona VIP. / Javier Albiñana

Una obra de ingeniería ha sido necesaria para construir en tiempo récord el reto más grande. Los terrenos adjudicados a la Universidad Alfonso X El Sabio, en la parcela entre Inacua Raqueta y la zona de la carretera que desemboca en Sacaba, han sido cedidos por la institución temporalmente para el evento tras un acuerdo. El pasado 8 de octubre comenzaron las obras para desbrozar y alisar el terreno, que han tenido más dificultades de la previstas, agravadas por los episodios de lluvia de semanas atrás. Pero ya está construido ese pequeño pueblo en el que hay, a la entrada, una zona médica, dos separadas para jugadores y jugadoras, con varias camillas para tratamientos. Se refuerza con cuatro médicos y ocho fisios (dos y cuatro para cada competición, respectivamente) de Quirón los equipos que ya tienen las diferentes selecciones. Hay también un amplio gimnasio. Se pueden hacer análisis de sangre, rayos X o resonancias en el Hospital y tener las pruebas en breve. Y también existen cabinas de crioterapia, con baños a 9 y 11 grados, para que los deportistas puedan tomarlo tras los partidos y acelerar su recuperación.

Las zonas médicas. / Javier Albiñana

En forma de 'u' se extienden después 17 habitáculos (algunos se reciclarán con los equipos eliminados tempranamente en la BJKC por los de llegada más tardía de la Davis hasta completar los 20) con todas las comodidades para cada uno de los equipos. Allí tienen aire acondicionado, sus taquillas customizadas y mesas para comer. Hay una cocina exclusiva para ellos funcionando desde primera hora hasta después de que acaben los duelos y pueden coger su comida de catering para llevarlo a su lugar, con sus peticiones específicas. "El fuego que llevas dentro", reza el lema elegido por el equipo español. Para jugadores, se servirán unas 100 comidas y para staff una media de 190 al día. Hay un solario que, por ejemplo, el equipo eslovaco disfrutaba aprovechando el buen tiempo, aunque amenaza lluvia para los primeros días de competición.

Las taquillas de España. / Javier Albiñana

Al final de la 'u', cinco pistas de entrenamiento que reproducen las mismas condiciones de las que habrá en el Carpena y en la auxiliar para la Billie Jean. Es GreenSet, la que se utiliza por ejemplo en el Open de Australia. Están contiguas, dentro de una carpa gigante. Allí se ejercitaban a la vez España y Estados Unidos este lunes. Conchita Martínez y Lindsay Davenport, capitana americana, se saludaban efusivamente, jugaron más de una batalla sobre la pista. Antes, Paula Badosa y parte del equipo también hablaban con Martínez, maestra de ceremonias. "Me he quedado bastante impactada. Es un buen montaje, tanto las pistas de entrenamiento como la pista central. No parece una pista montada sino que parece una fija y la verdad que está muy chula, han hecho un muy buen trabajo", decía la capitana española, Anabel Medina.

El gimnasio construido para la ocasión. / Javier Albiñana

En los exteriores del Carpena se ha ampliado la Fan Zone casi hasta donde llega el Metro. Hay 20 stands distintos, de los patrocinadores, de la propia organización y de las instituciones. Se ha instalado una pantalla gigante, con el objeto de que incluso la gente que no tenga entrada pueda acudir a pasar el día sin pagar entrada, al estilo de lo que sucede en los grand slams. Se esperan unas cifras de 85.000 personas conjuntas de asistencia a los dos eventos, pero se pretende aumentar el número de presentes con esta iniciativa, de hecho se ofrecerán en directo los partidos para que también se pueda seguir desde fuera. Se estudió hacer una fan zone en el Centro de Málaga pero se decidió centralizar todo en los exteriores de la instalación salvo un pequeño espacio en la Plaza de la Constitución. Una queja de los aficionados que acudieron el año pasado es que no era muy amplia la oferta de restauración en los exteriores. Para este año se han habilitado numerosos food trucks en el fondo donde habitualmente se cierran y están los camiones de televisión para aumentar las posibilidades de comida. También se permitirá la apertura del Quinto Cuarto, el bar del Carpena que ha ampliado sus dimensiones y que abastecerá a prensa y staff, así como los puestos interiores habituales.

Miembros de Eslovaquia toman el sol. / Javier Albiñana

"Para la ITF ha sido un reto sin precedentes", asegura Gonzalo Cernuda: "En 2019, en la primera edición de la nueva Copa Davis, estuvimos en la Caja Mágica también con un número elevado de equipos con el primer formato, pero eran instalaciones fijas, aquí ha habido que construir mucho: el otro estadio, el montaje de las cinco pistas de entrenamiento, la zona VIP, la zona médica...". La capacidad del Carpena para el tenis es muy aproximada a las 10.600 de los partidos de baloncesto. Se han intentado habilitar los máximos espacios posibles, la demanda hubiera permitido llenar varios Carpenas. El proceso de colocación de la pista debe estar listo para este viernes a las 9:00 horas. Poco después la estrenará España con Rafa Nadal al mando.

Pantalla gigante para poder seguir los partidos fuera. / Javier Albiñana

La inversión ha sido muy importante para el evento, aumentada con la ciudad paralela que se ha creado, pero se ha intentado, siempre que tuvieran capacidad, contratar empresas malagueñas y andaluzas y trabajadores de aquí. Hay ocho hoteles distintos donde la organización tiene distribuidos a todo su personal. Los jugadores están en la Reserva del Higuerón, en Fuengirola, mientras que las jugadoras están en el Barceló de Torremolinos, ambos lugares bien conectados, cerca de la autovía.

Así es el montaje de la pista central del Carpena. / Javier Albiñana

Sobre las entradas, apenas queda para sesiones de miércoles y jueves en la Davis y para jornadas matinales de la Billie Jean King Cup. Cada país tiene una cuota de 100 entradas para cada partido, las que están detrás de sus banquillos y habrá un buen ambiente en el España-Países Bajos, los oranje han reservado 800 entradas del Carpena (tiene derecho cada país a un 10% de la instalación para cada partido). Así es la ciudad paralela construida para que Málaga sea la capital del tenis mundial.