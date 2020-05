Coronavirus: Carolina Navarro denuncia el trato al pádel en la desescalada

Carolina Navarro es una de las jugadoras profesionales del World Padel Tour que aún no ha podido retomar el trabajo en pista. La malagueña reside en Madrid, comunidad que aún no pasó a la Fase 1 de la desescalada promovida por el Gobierno. Sucede que cuando la capital llegue seguirá teniendo una limitación y es que las sesiones no podrán ser como anteriormente, con cuatro personas entre las cuatro paredes. Sólo podrá haber dos hasta la Fase 3, lo que cataloga como una "injusticia" en un extenso mensaje de denuncia que ha escrito en redes sociales con numerosos argumentos para justificar su opinión.

"Hoy, todos los que amamos el pádel, estamos unidos frente a la injusticia con la que se está tratando a nuestro deporte, practicado por más de cuatro millones de jugadores. El problema, que igual muchos desconocéis, es que Sanidad considera al pádel deporte de riesgo medio (al igual que el fútbol). Esto conlleva, que hasta la Fase 3, no podamos entrar 4 jugadores por pista", comenzaba Navarro, que seguía: "No hace falta que os diga, todas las implicaciones que esto tiene para la supervivencia de nuestro deporte a todos los niveles: jugadores profesionales, jugadores amateurs, clubes, federaciones, marcas, empresas y la cantidad de familias que viven de ello".

La malagueña establecía una comparación con otras actividades que si están permitidas. "¿Qué riesgo corremos tomando las medidas oportunas? Os aseguro que mucho menos que sentándonos en un terraza de las mismas medidas con mucha más gente o yendo a correr a la calle guardando unas distancias que muchas veces es imposible con la cantidad de gente que se aglomera", razonaba la mítica jugadora: "No está de más recordar que en el pádel sólo hay cuatro personas en 200 metros cuadrados, separadas por una red. Y no hay contacto físico".

Carolina Navarro pide que se rectifique en beneficio de los profesionales. "El Gobierno en su plan de desescalada propone que el pádel, hasta la Fase 3, no pueda jugarse por parejas. La comunidad del pádel lo que pide es que en la Fase 2, ya se pueda jugar por parejas teniendo en cuenta que es un deporte de riesgo bajo. Ojalá esta carta llegue a quien tenga la capacidad de poner una solución", terminaba.