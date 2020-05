Coronavirus: varios deportistas malagueños vuelven a entrenar en pista

Este lunes ha sido un día importante para muchos deportistas malagueños, que con la entrada de la provincia en la Fase 1 de la desescalada del Gobierno español han visto como han podido volver a entrenar en pista. Se trata de profesionales del tenis o el pádel, que pueden volver a practicarse de manera individual y sin contacto físico. Poder salir a hacer ejercicio al aire libre les había dado un respiro, pero regresar a su hábitat natural les permite dar un nuevo paso más hacia la normalidad. Han sido los casos de algunos como Alejandro Davidovich, Bea González o Álex Ruiz, entre otros.

El de La Cala del Moral se ha ejercitado junto a su equipo, capitaneado por Jorge Aguirre, en el San Carlos. El complejo es su lugar de trabajo durante el año y desde ahora podrá ejercitarse a diario para recuperar la forma lo antes posible. Aún así, el panorama en el tenis es gris. La ATP suspendió el circuito hasta el 31 de julio, aunque lo que parece probable es que no se retome la temporada. Aún hay torneos importantes por tomar la decisión de si siguen adelante como el US Open o Roland Garros, que fue pospuesto.

Bea se entrenó en el Club de Pádel Miraflores de El Palo, donde también estuvieron otros jugadores de la Costa del Sol que integran el World Padel Tour como Carlos Pérez y José Carlos Gaspar. "Echaba mucho de menos este sonido. He de confesar que, sobre todo las primeras, se han ido un poco fuera... pero no mucho", bromeaba la paleña, que antes de que se cortase la actividad por la pandemia del coronavirus daba los primeros pasos en un proyecto muy importante junto a la madrileña Marta Ortega. En la capital residía, pero tendrá que esperar aún para volver a trabajar allí. Otras jugadoras como Marta Caparrós también volvió a la actividad en el Real Club El Candado.

Como Álex Ruiz, el mejor malagueño en el ranking masculino, que mostraba en redes sociales su satisfacción por poder entrar en una pista meses después. "Después de dos meses aquí estamos otra vez. No me lo puedo creer", decía en un vídeo entrenando a la pista, mientras daba sus sensaciones después de esta primera sesión en el Club La Capillanía de Alhaurín de la Torre: "De verdad que no puedo deciros lo emocionante que ha sido. Como un niño abriendo un regalo de Reyes". Es otro de los que se desplazará a Madrid, donde reside durante el año, cuando sea posible.