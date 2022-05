El covid frena a la malagueña Natalia Fischer

La malagueña Natalia Fischer vivía a sus 28 años una temporada muy ilusionante, con el cambio de distancia en la bici de montaña. Tras ser campeona de Europa y bronce mundial en larga distancia, reducía al kilometraje olímpico con su nuevo equipo, el BH Templos Café, para dar un impulso a su carrera. Todo iba sobre ruedas hasta que el Covid le ha detenido. Aunque la recobrada práctica normalidad invite a pensar que el virus es historia, no es así. Y una deportista de alto nivel lo padece en sus carnes.

La ciclista de Estepona explicaba cómo se sentía en las redes sociales. "No todo son alegrías. Planificas una temporada, para estar lo más arriba en la salida de la copa del mundo, pero la vida te da un golpe de realidad y te dice que no son todo matemáticas… Aún sigo luchando contra el Covid. Ya son unas cuantas semanas las que llevo. Tengo ganas ya de estar haciendo lo que más me gusta, mi pasión", escribía Natalia en su cuenta de Instagram. La temporada estaba planificada para coger experiencia en esta nueva distancia en la Copa del Mundo, todo con vistas a la posibilidad de ser olímpica en París'24. El virus ha hecho detener la progresión de la corredora malagueña.