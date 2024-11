Críticas al homenaje a Rafa Nadal en Málaga: "No estuvo a su altura"

Málaga/La despedida de Rafa Nadal del tenis profesional en Málaga sigue dando que hablar, es la secuela del mejor deportista español de la historia. Se vivieron momentos emotivos en el Carpena pero no pocas voces se han elevado para decir que no estuvo a la altura. El programa pasaba por que España estuviera en semifinales y el viernes, ganara o perdiera, hacer un homenaje. La agenda de personas importantes tenía fijado ese viernes, como Pau Gasol o Novak Djokovic. También Felipe VI. Pero las cosas sucedieron así y se tuvo que adelantar al martes, una vez Países Bajos tumbó a la selección española. El capitán, David Ferrer, y su tío Toni Nadal, que tuteló su carrera hasta hace unos años desde sus inicios, hablaron en Cadena Ser y Cope, respectivamente, y coincidieron en que el adiós no fue el ideal.

Ferrer decía que estaba "triste por todo. Por cómo fue. Primero, por perder la eliminatoria, que no contábamos con ello, aunque es deporte y sabes que iba a ser igualado. Pero bueno, no era el escenario que queríamos. Creo que éramos favoritos, pero no lo demostramos. Y también, al final, la despedida de alguien tan importante como Rafa se quedó descafeinada. Faltó, bueno, pues quizás... personas muy importantes en su carrera tenística y gente que han sido tan importantes a nivel de rivales como también mención al equipo. Quizás se mencionó un poco a su equipo, que pasó tantos años con su carrera tenística y eché en falta un poco esa gente que también tuviera ese protagonismo. Rafa va a tener mucho tiempo donde va a tener homenajes en torneos grandes, como imagino que será en Roland Garros. Y que tenga la despedida que se merece. Es verdad que a nivel profesional era su último partido, era donde terminaba su carrera tenística. No lo vamos a ver más en una pista de tenis. Y bueno, es verdad que eché en falta un poco eso", decía el alicantino.

En la misma línea, Toni Nadal decía que "estuvo emotivo, evidentemente, con el apoyo del público. A mí me gusta que en estos actos haya imágenes, a mí particularmente me hubiera gustado ver los partidos de imágenes de Rafael ganando la Copa Davis de Sevilla, imágenes de Rafael en el torneo de Madrid, en Roland Garros o en Wimbledon porque creo que esto crea más emoción. Evidentemente, no pretendo criticar a nadie, para nada. Sí, me hubiera gustado más algo diferente, pero agradezco como familiar y como exentrenador de Rafael el detalle que tuvieron y la buena intención. A mí me hubiera gustado más otra cosa. Hoy en día se pueden hacer actos mucho más emotivos mezclando música con las imágenes y claro, Rafael es un tipo que sus imágenes transmiten pasión y emoción. Entonces, si hubieran puesto algunas imágenes de esto, creo que hubiera quedado más a la altura, pero ya te digo, yo siempre agradezco la intención. Después, si me preguntan, me gusta ser sincero y creo que no estuvo a la altura".

David Ferrer explicó por qué eligió a Nadal: "Aposté por Rafa porque tenía claro que entre Rafa y Roberto, viendo cómo estaban entrenando y Rafa mejoraba día a día, y estaban jugando partidos donde estaba igualado, pues tenía confianza de que Rafa, ya sabemos, la bestia competitiva que siempre ha sido. Y es verdad, era una incógnita porque hacía tiempo que no competía, pero bueno, si alguien tenía que apostar, pues tenía que darle esa oportunidad a Rafa. Y también era consciente de que el doble es... Pues bueno, Carlos y Marcel en un momento de 1-1 eran el doble por el que apostaba, porque ya habían jugado juntos, porque Carlos en pista cubierta lo veo con un saque potente y a un grandísimo nivel, y Marcel también. Y Rafa, pues el hecho de no jugar dobles, y bueno, el doble es que necesitas estar muy atento y tener un poco más de haber jugado partidos, y él no venía jugando partidos desde hace mucho tiempo, desde las Olimpiadas, en dobles. Entonces, en ese aspecto tenía muy claro cuál era el orden de los jugadores. ¿Qué hubiera hecho el viernes? No lo sé qué hubiera hecho, porque teníamos dos días de entrenamiento. Roberto es verdad que es un jugador que siempre va a competir y que estaba bien. Bueno, es que ya te digo, a todo lo pasado no tiene sentido. Lo que pasó es que perdimos".

Acerca de si el ambiente del Carpena no fue todo lo caliente que demanda un partido de Copa Davis con las connotaciones que había, Ferrer respondía que "el formato de Copa Davis ha cambiado todo un poco. Ahora es un martes, la gente viene de trabajar, no es fin de semana, no es día de fiesta. Tarde, a las cinco de la tarde. Hay muchos abonos internacionales, entradas que se venden para extranjeros que están repartidos por toda la grada. Yo creo que el público sí que… En ese aspecto yo no eché tanto en falta el que animara o no. Yo creo que si se hubiera estado un poco más igualado creo que hubiera habido esa presión. Yo lo que sí que eché en falta es eso, es la despedida, la despedida. Sí que es cierto que se hizo con la mejor de las intenciones, fue todo de prisa, porque nadie se esperaba perder y cuando pierdes estás triste, no es una despedida que… Bueno, estás feliz porque al final se acabó una etapa, se acabó al mejor deportista de nuestro país, y ya, aunque de una manera emotiva, era un poco triste. Pau iba a estar el viernes, y no darle ese regalo… Yo no tenía que haber hablado, honestamente, era el que había, porque fue así, pero bueno, creo que tendrían que haber hablado otras personas. Yo soy muy amigo de Rafa, yo soy íntimo de él, y lo que le tengo que decir ya se lo digo a él".

Acerca de su futuro como capitán, Ferrer decía que "no lo sé, habrá que pensar. Tengo un año de contrato, pero las cosas hay que hacerlas bien. Ahora también hablaré con la federación, pasarán unos días, jugadores, y es verdad que tengo un año más de contrato, pero siempre todos mis trabajos los pongo a disposición tanto en el Conde de Godó como en la de Davis, de que si ellos no están contentos, yo daré un paso atrás. O sea, si yo hay algo que no veo, que no estoy contento, que no es el caso, ya te digo, o que los jugadores no están contentos o algo, yo soy el primero en dar un paso atrás".

Sorprendió la ausencia de Toni Nadal en un día así. El que fuera entrenador desde niño y durante muchos años de su carrera explicaba que "estoy en Madrid, tenía que ir a Roma y tuve un problema y no pude salir al final. Sí, tenía trabajo aquí, estoy en Soria y me fue imposible. Lo vi todo por la tele y tenía pensado ir a Málaga el domingo. Mis hijos iban el viernes y yo no podía ir el viernes tampoco porque ya tenía compromisos establecidos con anterioridad. A mí particularmente me hubiera gustado estar, si no hubiera tenido compromisos de trabajo, pues habría ido", decía su tío: "Sabíamos que este día tenía que llegar. Visto cómo se iban desarrollando los últimos meses, pues decías, bueno, esto no va por buen camino y al final Rafael creo que tomó la decisión más apropiada. Es verdad que, bueno, mucha gente ha dicho, ¿cómo ha tardado tanto? Pues ha tardado tanto porque se acostumbró a apurar hasta el final en todo, en sus partidos, en sus recuperaciones y confió en que otra vez el cuerpo le funcionara esa vez. Esta vez no ha sido así y al final, pues convencido, yo creo que ha hecho lo que toca, ¿sabes? Pues porque la gente cuando te dice, no, no, es que tendría que haberse retirado antes. Yo no veo a casi nadie que haciendo algo que le guste se retire tan pronto", señalaba.

Sobre la idoneidad de haber jugado, Toni Nadal decía que "el lunes todo el mundo sabe la quiniela, no hace falta ser muy listo. Cuando tú le has visto jugar pues dices, ostras Rafael. Pues yo le vi entrenar en Manacor, le vi incluso jugando contra Bautista que vino allí, contra algún otro jugador del circuito y la verdad es que mi sobrino jugaba a un nivel muy aceptable ganando sets a esta gente y creo que David Ferrer debió pensar lo mismo. Al final, ¿qué pasó? Pues creo que lo que muchas veces no pasaba es que Rafael solía juega mejor en los partidos que en los entrenos, en esta ocasión fue al revés. Entrenó bien y cuando llegó el momento, pues entre la emoción y la falta de partidos, pues claro, ahora lo ves y dices, bueno, habría sido mejor que hubiera jugado el otro. Claro que sufres, primero porque si fuera un torneo no habría sufrido casi, pero siendo el equipo español, pues sufrí viendo su partido y sobre todo después sufrí viendo el partido de dobles. Porque significaba la derrota, significaba que el punto de Rafael hubiera sido importante, pues claro, al final te sabe peor porque defiendes a tu país y en esta ocasión no pudo ser. A Rafael le vi entrenar en Manacor y jugaba a una alta intensidad, en cambio en Málaga pues la actividad de sus piernas fue menor y cuando la actividad de las piernas es menor, todo decae un poco. Le pegas un poco más tarde a la pelota, la pelota hace un poco de menos daño al rival, el rival te hace un poco de más daño a ti y es el pez que se muerde la cola y vas en esta dirección", cerró.