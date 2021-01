El Marbella volvió a tener contra las cuerdas al Valladolid, al que salvó Óscar Plano en la segunda parte de la prórroga. La que forzaron los malagueños con un gol agónico de Gudiño y en la que lucharon con lo que tenían. Se quedan en la Copa, pero su reto está en la Segunda B. Con este nivel estarán más cerca que ahora.

Salió Sergio González con muchos habituales, lo que daba alcance de la importancia que da el club que preside Ronaldo al torneo. Había futbolistas de mucho nivel en el césped marbellí, pero salían con las garras los de José Manuel Aira. Atacaban los locales y presionaban arriba, en un planteamiento valiente. Iba teniendo sus frutos y un centro peligroso de Óscar García creaba peligro. Poco después Roberto tenía problemas para atajar una potente volea de Ortuño desde el costado izquierdo.

Tomaba nota el Valladolid, que fue ganando metros sin dominar con el paso de los minutos. En el ecuador de la primera parte Santomé aparecía con una parada de mucho mérito tras un disparo fuerte de Óscar Plano. Era la primera ocasión clara de la noche. Y las dos antes del descanso también fueron para los visitantes. Un tiro de Sergi Guardiola se marchaba por poco y Plano no acertaba a darle fuerza a un cabezazo.

Y los blanquivioletas acabaron encontrando premio. Kuki Zalazar, canterano del Málaga, remachaba a la red después de un buen pase de Waldo Rubio. Aunque no levantó la bandera blanca el Marbella, que empataba poco después. Roberto derribaba a Alfred Planas y a Granero no le temblaba el pulso para igualar desde los once metros.

Hubo minutos donde la sorpresa pudo ser real, pero Óscar Plano apareció para definir con clase tras otra asistencia de Waldo. Le costaba a los malagueños, que vieron como el Valladolid pudo sentenciar con un palo y un larguero de Toni Villa y Benito. Pero no se rindieron y en el descuento Gudiño empataba bajo el diluvio con la izquierda en un balón suelto en el área. La magia del fútbol.

Quedaba la prórroga por delante. Le pesaban las piernas a los de Aira, que habían hecho un gran esfuerzo para llegar vivos hasta el final. Con eso empujaba el Valladolid, que llegaba al área de Santomé, pero que no lo hacía con claridad. Se sucedían varios acercamientos que parecían peligrosos, pero que no terminaban inquietando. Y así murió la primera mitad del tiempo extra.

Apenas se veía fútbol en el Lorenzo Cuevas, en el que la lluvia era la protagonista. Y lo terminó decidiendo la calidad. Santomé se equivocó en un despeje y Óscar Plano terminó quedándose delante de él y batiéndolo con su pierna menos buena, la derecha. Un gol decisivo y billete para la siguiente ronda para el Valladolid, que escapó vivo. Papel notable del Marbella, que ahora debe centrarse en su verdadero reto.