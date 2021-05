Davidovich gana a Dimitrov y avanza en Roma

Gran partido de Alejandro Davidovich en el Masters 1000 de Roma, en el ya suma tres victorias. El malagueño está en segunda ronda, donde se enfrentará al ganador del Roberto Carballés-Cameron Norrie, después de imponerse a Grigor Dimitrov (6-4, 7-6) en un choque que duró una hora y 42 minutos. Tuvo solidez el pupilo de Jorge Aguirre, que dominó y venció al actual número 17 del mundo. Un triunfo de quilates que le hará subir algún peldaño en el ránking ATP de cara a ese particular duelo que mantiene con Albert Ramos por ser la cuarta raqueta española, que da billete a los Juegos Olímpicos de Tokio. El catalán no está participando en el torneo italiano.

El encuentro comenzó con buen ritmo, con ambos tenistas jugando a un buen nivel. Había buenos intercambios, pero ninguno conseguía romper el servicio del rival. Lo hizo Davidovich en el séptimo juego para tomar una ventaja que ya no soltaría. Tuvo bola de rotura en el siguiente Dimitrov, pero no la aprovecharía. Tuvo una de sus desconexiones el talentoso búlgaro que el rinconero le hizo pagar para el 6-4 del primer set. Y tenía otra opción para romper en el primero de la segunda manga, pero se iba al limbo.

Estaba animado el partido y es que ahora el malagueño conseguía ganar su saque después de estar contra las cuerdas. Crecía Dimitrov, con unas condiciones innegables para este deporte, con un tenis plástico que da gusto de ver, pero que se ha quedado en mucho menos de lo que prometía. Conseguía romper para ponerse 2-4 e intentar igualar. Pero no conseguía afianzar la rotura y Davidovich ponía el 4-4. El búlgaro establecía el 4-5 y en mitad del décimo juego el de la Cala del Moral, que esquivaba dos bolas de set en contra, se caía y se abría unas heridas en la mano que se había producido en Madrid. Lo atendieron y ganó su saque para forzar el tie break. Estuvo sólido, con mucho temple, para poner un contundente 7-2 para amarrar su decimocuarta victoria del 2021. Un paso más en Roma.

The 14th win of 2021 for @alexdavidovich1! 👏The 21-year-old Spaniard surpasses his previous best wins total (13-10) with an impressive 6-4 7-6(2) victory over Dimitrov.#IBI21 pic.twitter.com/HiDM279FuH