La defensa le falla al CB Marbella en Madrid (100-82)

El CB Marbella no pudo llevarse una victoria de Madrid, donde cayó ante el Zentro Basket por 100-82. Concedió muchos puntos el cuadro de Rafa Piña, que no obstante llegó con opciones al cuarto final (70-66), pero no pudo rematar. Adri Fuentes (20 puntos), Erik Knudsen (17) y Devin Wright (15) fueron los máximos anotadores marbellíes, que perdieron el partido atrás más que en el ataque. Con este resultado, el cuadro azulino se queda provisionalmente en octava posición en el Grupo Oeste de la LEB Plata con balance de 9-7.