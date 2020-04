El deporte malagueño como antídoto ante el coronavirus

La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga, en el marco de su colaboración conjunta en torno a la Capitalidad Europea del Deporte y a la necesaria alianza institucional contra el Covid-19, han recabado el apoyo de deportistas destacados en diferentes disciplinas para concienciar acerca de la importancia de mantener las medidas sanitarias y de confinamiento y de paso animar a realizar ejercicio físico en casa.

La intención de ambas instituciones es enviar un mensaje de responsabilidad, pero marcado por el positivismo y la esperanza. En el caso de la Diputación y con los eslóganes ‘¡Quédate con el deporte! ¡Muévete en casa! ¡Vamos Málaga!’, la institución provincial ha conseguido reunir a una gran parte del deporte malagueño para animar a la ciudadanía a practicar ejercicio en casa en estos días de confinamiento. Una campaña centrada en un video elaborado por los propios deportistas y en el que se les ve realizando ejercicios de entrenamiento, mostrando sus trofeos o dedicando gestos de victoria y con los que han querido también trasladar un sentimiento de fortaleza y esperanza a la sociedad malagueña lanzando mensajes como: “los deportistas sabemos que no hay que rendirse ante la adversidad”; “el movimiento es vida” o “juntos resistiremos y ganaremos”.

El video de la Diputación lo protagonizan la bicampeona olímpica Theresa Zabell; el campeón del mundo de kárate, Damián Quintero y la también karateca, María Torres; la campeona del mundo de pádel, Carolina Navarro; los jugadores del Málaga CF, Luis Hernández y Adriana Martín; los jugadores del Unicaja Baloncesto, Alberto Díaz y Vero Matoso; el lanzador de peso olímpico, Borja Vivas; el ciclista Carmelo Urbano (Caja Rural Seguros RGA) y el campeón de España de Mountain Bike, Pablo Guerrero (Burgos BH); la capitana del Rincón Fertilidad Málaga y subcampeona del mundo de balonmano, Sole López o la atleta olímpica en salto de pértiga, Dana Cervantes.

También participan en el vídeo el campeón de Europa de Fútbol Sala para ciego, Antonio J. Martín -‘Niño’-, (ONCE Málaga); la que fuera campeona del mundo júnior en natación, Paula Ruiz; el subcampeón paralímpico de baloncesto, Jesús Romero; el capitán del Besoccer CD UMA Antequera, Miguel Conde; el campeón de España de Paratriatlón, Raúl Zambrana y los también triatletas Patricia Bueno, Alberto e Ignacio González y Beatriz Jiménez y la que fuera mejor árbitro internacional de rugby, Alhambra Nievas.

A este primer vídeo de la diputación provincial se sumarán otros individuales, para as redes sociales, en lo que también han participado el futbolista del Málaga CF David Lombán; Roberto Chinchilla, jugador de baloncesto y actor de la película ‘Campeones’; la presidenta del Rincón Fertilidad Málaga, María José -‘Pepa’- Moreno; Isa Guerrero, ex futbolista y entrenadora; María José -‘Pepa’- Sedeño, presidenta del Club Arqueros Costa del Sol; Estrella Díaz, ex futbolista y coordinadora de Fútbol Femenino del CD Rincón, y Lucía Quiroga, técnica y embajadora del programa +deporte+mujer.

En el caso del Consistorio, bajo el lema ‘Quédate en casa’, se han congregado 17 deportistas. “Se trata de dar ánimo a los malagueños a seguir demostrando esa altura y disciplina, guardar las medidas que dictan las autoridades sanitarias y que todos comprendamos que somos agentes fundamentales para parar al Covid-19. Le quiero dar las gracias, además, al deporte malagueño, que siempre responde cuando se le requiere”, ha manifestado la concejala de Deporte y Cultura, Noelia Losada.

Los vídeos municipales se articulan en torno a dos campañas, una general con el mencionado lema y otra, ya con vídeos individuales, con las referidas rutinas. Aunque pasen los días, el mensaje sigue siendo el mismo: 'Quédate en casa'. Se trata de una acción coordinada entre Málaga, Deporte y Eventos y el Área de Deporte que cuenta con la participación de la jugadora de pádel Carolina Navarro, el remero Adrián Miramón, los baloncestistas del Unicaja masculino y femenino Alberto Díaz y Gema García, los karatecas María Torres y Damián Quintero, los futbolistas del Málaga, femenino y masculino, Pamela y Luis Hernández, los balonmanistas Sole López (Rincón Fertilidad) y Agustín Vidal (Balonmano Trops Málaga), la campeona de natación Duane Da Rocha, el lanzador de peso Borja Vivas, los jugadores de fútbol-sala Miguel Conde (BeSoccer UMA-Antequera) y Eva González (Atlético Torcal), la jugadora de golf malagueña afincada en Estados Unidos, Azahara Muñoz, así como los tenistas Alejandro Davidovich y Valentina Carreras. En todos ellos es común un mensaje de ánimo y esperanza. En los próximos días, cada uno irá proponiendo ejercicios específicos para los practicantes de cada deporte y que se pueden desarrollar en casa. Todos serán difundidos por las redes sociales municipales.

Ambas campañas siguen abiertas para que cualquier persona o entidad deportiva en Málaga participe y sume su apoyo, para convertirse en un gran ejemplo de la capacidad de unión y solidaridad que puede lograr el mundo del deporte.