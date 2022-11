La dimensión de la Copa Davis

David Ferrer (Jávea, 1982) sabe bien cuánto pesa la Ensaladera. La levantó tres veces, en una época de pleno dominio español (2008, 2009 y 2011). Ahora es el director de las finales de la Copa Davis. Posee familia en Málaga y suele venir, pero en estos meses ha tenido siempre un pie en la ciudad. El trasiego de jugadores y técnicos ya existe por el Carpena. Antes, el alicantino, un jugador de tronío quizá sin el reconocimiento debido por haber compartido época con un monstruo como Rafael Nadal, hace un balance de cómo está situación.

“Muy contento por la acogida, por la ciudad, por cómo ha ido todo en el Carpena. Los días previos hay nervios de ver cómo sale todo. Una competición tan importante siempre tiene mucho trabajo por hacer, pero estoy muy contento de cómo están saliendo las cosas. A la afición malagueña le digo que van a tener la oportunidad, que se den prisa por ver a los mejores jugadores del mundo. Ya no sólo animar a España, sino que los demás equipos son los mejores y se va a disfrutar de una semana del mejor tenis y de una experiencia a nivel familiar”, explicaba David Ferrer en la presentación de la competición junto a las autoridades: “Estamos muy contentos con Málaga, se han hecho muchos eventos en el Carpena, es un lugar que está muy preparado. A día de hoy todas las valoraciones son muy positivas y estamos muy contentos de que Málaga nos haya acogido. Las facilidades son máximas para organizar la Copa Davis. Son ocho equipos y no es nada fácil. Se ha invertido mucho tiempo y trabajo y aún se está rematando. No es sólo la estructura de los alrededores. Hotel, transporte, comidas... Todo queda muy cerca, muy cómodo, desde la perspectiva deportiva, por lo que hablo con jugadores, entrenadores y team managers. La gente de Málaga va a entender la dimensión de las Davis Cup Finals. Ahora las pistas de entrenamiento ya están habilitadas, con comedores y vestuarios. Desde fuera se va a ver mucho más la estructura”.

“Yo estoy más en el trabajo para que todo salga bien para todos los equipos”, afirma el que fuera número tres del mundo cuando se le cuestiona por las posibilidades de España en el torneo. “Tiene muy buen equipo para tener opciones para traer otra Ensaladera al país. El partido de España ante Croacia va a estar lleno y es importante que se apresuren los aficionados a conseguir las últimas entradas. Croacia es una de las favoritas, como EEUU, Canadá... Está todo muy igualado. El punto de dobles es un factor muy importante que condiciona toda la eliminatoria. Puedes tener muy buenos singlistas, pero si uno falla, entonces entra el doble, que es el punto decisivo. No tener a Rafa o Alcaraz afecta a cualquier equipo, son los dos mejores del mundo, pero Roberto Bautista o Pablo Carreño, que está cerca del Top 10, son muy buenos, más Marcel Granollers, un Top 10 en dobles. Si pasan los cuartos de final tienen muchas opciones de llegar a la final”.

“No lo echo de menos, me lo paso bien. Lo disfruté muchísimo, ahora vivo otra etapa y me lo paso igual de bien”, responde el ahora director de este evento, con otro ex tenista como Pato Clavet como mano derecha, que vendrá al menos otro año más a Málaga. No coincidirá el próximo con el Mundial de fútbol, que le puede quitar algo de foco. Él es buen futbolero, pero anima a “vivir las dos cosas. No es fácil, es un Mundial, pero soy un amante del deporte, lo bueno es que quien esté en la televisión puede disfrutar del fútbol y el tenis haciendo zapping, pero el que venga al Palacio va a disfrutar de otro Mundial, en este caso de tenis”.