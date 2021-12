En directo, la Zurich Maratón Málaga 2021

Una nueva edición de la Maratón de Málaga se pone en marcha desde las 8:45 horas. En Málaga Hoy contamos todo lo que acontezca en una nueva edición que cuenta con casi 9.000 inscritos, récord de la prueba, repartidos entre la Media Maratón y la Maratón completa, que se disputan de forma simultánea por las calles de Málaga.

Este año la Etiqueta de Bronce de World Athletics (el máximo organismo rector del atletismo a nivel mundial) se ha convertido en la nueva Road Race Label 2021 que distingue a los mejores maratones del mundo.

De entre todos los inscritos en la prueba, un 22% son mujeres, siendo una de cada tres (29%) en la prueba de medio maratón, un aumento significativo de la presencia femenina. Por su parte, el maratón contará con un 14% de participación de mujeres, un porcentaje habitual en pruebas en nuestro país y que sigue creciendo poco a poco tanto en Málaga como en el resto de maratones en España.

Si ha un aspecto destacado en esta edición del Zurich Maratón de Málaga es el alto porcentaje de atletas españoles y andaluces. Y es que, con la situación de la COVID-19 limitando los desplazamientos de personas entre países, los maratones españoles están viendo cómo han sido los corredores nacionales los que han seguido confiando en el buen hacer de los mismos. Es el caso de Málaga, en cuyo evento tres de cada cuatro corredores serán españoles (un 67% en el maratón y un 80% en el medio maratón).

Y si hablamos de andaluces, la cifra resulta también muy positiva, pues el 47% de los participantes en el evento son nacidos en la comunidad. Prácticamente la mitad de los participantes serán andaluces, siendo Málaga, sede de la prueba, la provincia que más corredores aporta, con un 30% del total de los inscritos.

El Zurich Maratón de Málaga buscará también nuevas plusmarcas de la prueba después de que en 2019 Martin Cheruiyot y Selamawit Getnet Tsegaw dejaran los récords de la carrera en 2:10:08 y 2:27:56. Será la oportunidad idónea para ver, por fin, una marca por debajo de las 2 horas y 10 minutos en categoría masculina y para seguir viendo cómo la marca en categoría femenina se sigue rebajando.

RECORRIDO

Zurich Maratón Málaga: salida a las 8:45 horas en Paseo del Parque a la altura del paso de peatones del Ayuntamiento, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Avda. de Andalucía, C/ Virgen de la Esperanza, Avd. del Obispo Ángel Herrera Oria, Virgen de la Cabeza , túnel para tomar Avda. de Juan XXIII, C/ Abogado Federico Orellana Toledano, C/ Princesa, Paseo Marítimo Antonio Machado dirección Centro, Puente de Antonio Machado, Avda. de Manuel Agustín Heredia, Paseo de los Curas, Paseo de la Farola, Paseo de Levante, Paseo Marítimo Ciudad de Melilla, Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, C/ Bolivia, Avda. Salvador Allende, C/ Escultor Marín Higuero, Avd. Juan Sebastián Elcano, Av. Pintor Joaquín Sorolla, Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, Avda. Cánovas del Castillo, Hospital Noble, Paseo de los Curas, Avda. Manuel Agustín Heredia, Puente de Antonio Machado, Paseo Marítimo Antonio Machado, C/ Pacífico, Avda. de Manuel Alvar (carril auxiliar), C/ Marilyn Monroe, C/ Alicia Larrocha, C/ Miguel Mérida Nicolich, entra al estadio de atletismo por la puerta norte y sale por la puerta oeste, Avda. de Manuel Alvar (carril auxiliar), C/ Miguel Mérida Nicolich, C/ Periodista Paco Rengel (detrás del Palacio de los Deportes), C/ Montejaque, C/ Villanueva de la Concepción, C/ Alban Berg, C/ Boccherini, C/ Gregorio Alegri, C/ Horacio de Quiroga, Avda. de Europa, C/ Sillita de la Reina, C/ Ceramistas, Camino San Rafael, Avda. Juan XIII, Avda. José Ortega y Gasset, Plaza de la Cruz de Humilladero, Avda. Conde del Guadalhorce, Avda. de la Aurora, Puente de las Américas, C/ Hilera, C/ Armengual de la Mota, C/ Jaboneros, C/ Don Juan de Austria, C/ Mazarredo, Avda. del Doctor Marañón, Avda. de Luis Buñuel (cruce estadio de La Rosaleda), Avda. de la Palmilla, vuelta por Avda. Palmilla (180 º), delante estadio Puente de la Rosaleda, Avda. Huerto de los Claveles, C/ Cruz del Molinillo, C/ Ollerías, C/ Álamos, Plaza de la Merced, C/ Alcazabilla, C/ Cortina del Muelle, C/ Postigo de los Abades, C/ Molina Lario, Plaza del Siglo, C/ Granada, Plaza de la Constitución, C/ Marqués de Larios, Alameda Principal, Plaza de la Marina y meta 14:45 horas, en Paseo del Parque.

Zurich Media Maratón Málaga: salida a las 8:45 horas en Paseo del Parque a la altura del paso de peatones del Ayuntamiento, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Avda. de Andalucía, C/ Virgen de la Esperanza, Avd. del Obispo Ángel Herrera Oria, Virgen de la Cabeza , túnel para tomar Avda. de Juan XXIII, C/ Abogado Federico Orellana Toledano, C/ Princesa, Paseo Marítimo Antonio Machado dirección Centro, Puente de Antonio Machado, Avda. de Manuel Agustín Heredia, Paseo de los Curas, Paseo de la Farola, Paseo de Levante, Paseo Marítimo Ciudad de Melilla, Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, C/ Bolivia, Avda. Salvador Allende, C/ Escultor Marín Higuero, Avd. Juan Sebastián Elcano, Av. Pintor Joaquín Sorolla, Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, Avda. Cánovas del Castillo, Hospital Noble y meta.

AUTOBUSES EMT

Dado que el recorrido de la prueba afecta a gran número de calles de la ciudad, el servicio de determinadas líneas de los autobuses de la EMT se verá interrumpido y/o desviado.

Para ello, se han estudiado las distintas posibilidades y recorrido de cada una de las líneas afectadas para lo cual la EMT publicará a partir de hoy en la web (emtmalaga.es) y la App un aviso con el desglose del recorrido de cada línea durante los corte/desvíos que puedan ocasionarse en el servicio con motivo del paso de la prueba.

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Para el buen funcionamiento de la prueba y para facilitar la salida y entrada de vehículos en determinadas barriadas en las calles que a continuación se relacionan estarán delimitadas con la señalización con conos de un carril de circulación, para diferenciar los que son para los corredores y para la circulación del tráfico.

En especial atención a las calles que se relacionan a continuación: C/ Virgen de la Cabeza Avd. de Velázquez con C/ Villanueva del Rosario C/ Álamos con c/ Dos Aceras y C/ Mariblanca Plaza de la Merced Avd. Manuel Agustín Heredia Avd. Antonio Machado Calle Alicia Larrocha Avd. Europa Avd. Juan XXIII Avd. Conde de Guadalhorce Plaza Cruz de Humilladero Avd. de la Aurora C/ Hilera C/ Armengual de la Mota c/ Mármoles Calle Juan de Austria Avd. del Dr. Marañón Cruz del Molinillo.

Con la nueva incorporación al recorrido de la Avd. Juan Sebastián Elcano quedan anulados dos carriles de circulación que estarán señalizados (el carril dirección hacia la zona Este y el central dirección Oeste), por lo que se recomienda máxima atención y precaución con el fin de no invadir el mismo.

INFORMACIÓN A LAS BARRIADAS AFECTADAS

- Tramo comprendido Parque-Avd. Andalucía-Virgen de la Cabeza desde las 8:30 horas hasta las 9:45

- Tramo comprendido Avd. Juan XIII- Calle Princesa-Paseo Antonio Machado-Avd. Manuel Agustín Heredia- Pso. de Levante dirección Este desde las 8:45 horas hasta las 12:00

- Tramo comprendido Pso. de Levante- Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso- C/ Bolivia- Av. Juan Sebastián Elcano –Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso- Paseo de los Curas (dirección Oeste) desde las 8:45 horas hasta las 13:00 horas.

- Tramo Paseo de los Curas- Avd. Manuel Agustín Heredia, Paseo Antonio MachadoPacifico- Zona del Estadio Martín Carpena (Se podrán utilizar los carriles auxiliares dirección Oeste hasta la C/ Avd. Moliere) desde las 9:10 horas hasta las 13:35 horas.

- Tramo C/ Villanueva de la Concepción hasta la Avd. de la Aurora desde las 9:40 horas hasta las 14:20 horas.

- Tramo desde la Avd. de la Aurora hasta Calle Álamos desde las 9:50 hasta las 14:45 horas.

- Tramo desde Calle Álamos hasta la Meta desde las 9:45 hasta las 15:45 horas.

PROHIBIDA LA CIRCULACIÓN POR LAS SIGUIENTES CALLES EN LOS SIGUIENTES TRAMOS HORARIOS

- Zona de Carranque. En el tramo horario comprendido entre las 8:45 a 10:00 horas quedan afectadas las calles comprendidas entre Virgen la Cabeza y Virgen de la Esperanza (con especial atención a las calles Virgen de la Paloma, Virgen de las Nieves, Virgen del Rocío, Virgen de los Dolores, Virgen de la Paloma).

- Zona de La Malagueta. En el tramo horario comprendido entre las 8:45 a 13:30 horas quedan afectadas las calles que a continuación se relacionan:

· Paseo de la Farola, C/ Topete, Paseo Marítimo Ciudad de Melilla, Calle San Nicolás, C/ Faro, Calle Reding, Calle Pintor Martínez Virel, Calle Vélez Málaga.

· Para dirigirse a la zona Este no se podrá circular por el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso a partir de las 8:45 hasta las 12:00 horas aproximadamente.

· Para dirigirse a la zona Centro no se podrá por la Avd. Cánovas del Castillo desde las 5:00 a 13:30 horas, aproximadamente.

· Calle Arenal, C/Cervantes, C/ Periodista Leovigildo Caballero Gutiérrez, calle como ruta alternativa deben de dirigirse hacia el Paseo de Reding, podrán circular dirección zona Oeste por Glorieta General Torrijos- Paseo de los Curas y para la zona Este por Paseo Sancha hasta el Camino de la Desviación. Para dirigirse a la zona Este no se podrá circular por el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso a partir de las 8:45 hasta las 12:30 horas aproximadamente. Para dirigirse a la zona Centro no se podrá circular por la Avd. Cánovas del Castillo desde las 5:00 a 12:15 horas, aproximadamente.

· Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, Calle Keromnes, Calle Gutenberg, Calle Rafael Pérez Estrada, Calle Idris, Calle Marcos de Obregón podrán circular dirección zona Oeste por Glorieta General Torrijos- Paseo de los Curas y para la zona Este por Paseo Sancha hasta el Camino de la Desviación. Para dirigirse a la zona Este no se podrá circular por el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso a partir de las 08:45 hasta las 12:10 horas aproximadamente Para dirigirse a la zona Centro no se podrá por la Avd. Cánovas del Castillo desde las 5:00 a 12:15 horas, aproximadamente.

- Zona Este:

· Baños del Carmen (Estacionamientos), Calle Pez Plata, Calle Bolivia, Calle Varadero, Callejón Perejil, Calle Tiriti, Calle Pepote, Calle Menita , Calle César Riario, Calle Practicante Pedro Román, Paseo de las Acacias, Calle Almirante Enríquez, Calle Pintor Enrique Florido, Avd. Pio Baroja (Tramo comprendido entre C/ Enrique Florido y C/ Arquitecto Eduardo Esteve) , Calle Venezuela, Calle Herrera, Calle Eugenio Selles, Calle Bernardo López García, Calle Sierra de la Demanda, Calle Navas Ramírez, Calle Obispo Francisco Blanco. Para dirigirse a la zona Este no se podrá circular a partir de las 08:45 hasta las 12:00 horas aproximadamente. Para dirigirse a la zona Centro no se podrá circular por la Avd. Juan Sebastián Elcano en ninguna dirección desde las 05:00 a 12:45 horas aproximadamente.

· Calle Panamá, Calle Conde de las Navas, Calle Amador de los Ríos, Calle Pintor Martínez Cubells, Calle Fernández Shaw, Calle Juan Valera, Calle Alberto Lista, Calle Vicente Espinel. No se podrá circular por la Avd. Juan Sebastián Elcano con dirección zona Este al estar el carril cortado para los corredores. Desde las 05:00 horas aproximadamente hasta la retirada de las vallas y conos de señalización y paso de la carrera.

AFECTACIÓN EN APARCAMIENTOS PÚBLICOS

Se verán afectados con dificultad para entrar y salir durante el desarrollo de la prueba los aparcamientos públicos:

- Tejón y Rodríguez desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.

- Cruz de Humilladero desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.

- Aparcamiento del Muelle 1 no se podrá entrar ni salir por la salida de Paseo Ciudad de Melilla desde las 8:40 hasta las 12:00 horas.

AFECTACIÓN EN APARCAMIENTOS PRIVADOS-VADOS PERMANENTES

Queda prohibida la entrada y salida de vehículos de los vados permanentes y aparcamientos privados entre las 8:00 hasta las 15:00 horas, aproximadamente, de las calles que a continuación se relacionan: C/Postigo de los Abades, C/ Cister, C/ Molina Lario, C/ Echegaray, C/ Salinas y C/Granados

Por su parte, la entrada al aparcamiento Málaga Plaza por C/ Don Cristian desde las 10:00 horas hasta las 14:30 horas.