Discreto papel de las Guerreras malagueñas ante Suecia

Tuvo bola para ganar España frente a Suecia en el segundo partido del Campeonato de Europa pero se marchó por arriba el lanzamiento de Nerea Pena. Al final, 23-23. Tendrán que ganar las de Carlos Viver el lunes a la República Checa (18:15) para estar en la Main Round. En el Jyske Bank Boxen de la ciudad danesa de Herning estuvieron las cuatro representantes malagueñas, que tuvieron un papel discreto en este empate.

La que más jugó fue Marta López, que sumó más minutos (acabó con 26) que la capitana Carmen Martín en el extremo derecho. No tuvo una buena noche la malagueña, que además no consiguió ver puerta. En dos lanzamientos, dos fallos. Sí anotó dos goles Sole López, que se quedó por debajo de los 20 minutos. No tuvo protagonismo la jugadora del Rincón Fertilidad en la segunda mitad.

Apenas dos minutos tuvo Merche Castellanos porque Silvia Navarro, MVP del encuentro, tuvo un día sensacional. 15 paradas y la heroína de España. Sin jugar se quedó Silvia Arderius, a la que Viver no encontró hueco en la rotación en la primera línea del combinado nacional.

