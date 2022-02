Dos jugadores del Hockey Benalmádena con España sub 21

Dos jugadores del RH Privé Benalmádena han recibido la llamada del seleccionador sub 21 Xero Gasol y estarán entrenando del 21 al 23 de febrero en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de San Cugat del Vallés (Barcelona) junto a otros jóvenes talentos del hockey nacional. El portero Joaquín Ríos pudo vivir el verano pasado lo que significa vestir la camiseta nacional ya que disputó con España el EuroHockey sub 18. Por su parte, el defensa Antonio Ruiz vuelve a este tipo de concentraciones tras pasar por procesos selectivos en su etapa sub 16. Ambos jugadores pelearán por hacerse un hueco en el grupo de trabajo que el seleccionador español defina para preparar las futuras competiciones de la Selección Española sub 21.

En el club benalmadense también celebran estos días la incorporación de Diego Gavilán al staff de la Selección Española sub 16 como analista del combinado nacional. El exjugador internacional y ahora entrenador del CHP Benalmádena y de la Selección Andaluza se suma a un equipo técnico que está liderado en este nuevo ciclo por el seleccionador Joan Fitó. Gavilán, que hace unas semanas lograba el ascenso al Grupo A con la Selección Española Absoluta de hockey sala ejerciendo también en la función de analista, valora de forma muy positiva este nuevo reto personal dentro del organigrama de la Selección Española sub 16. A partir del mes de marzo comenzará el trabajo de campo para el staff sub 16, proceso que culminará en el mes de julio con un campeonato que reunirá a las mejores selecciones europeas.