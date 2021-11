Duro examen para el CAB Estepona en Extremadura (18:00)

Al más puro estilo NBA, pero en versión baloncesto femenino nacional en su segunda categoría. El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol sale de gira extremeña para medirse a los dos representantes de la región este sábado y el lunes, una doble cita que será exigente en lo físico y que no dará lugar a introducir muchas variaciones entre el primer partido y el segundo. El conjunto entrenado por Antonio Pernas, que parte en la tarde del viernes hacia su primer destino, Cáceres, jugará el sábado, a las 18:00 horas, ante Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura en partido correspondiente a la décima jornada de la Liga Femenina Challenge, mientras que el lunes, en el mismo horario y ante Hierros Díaz Extremadura Miralvalle, recuperará el partido aplazado dos semanas atrás al contar el conjunto placentino con una jugadora con su selección.

El equipo afronta este doble enfrentamiento con el objetivo de “seguir la dinámica que tuvimos en los últimos veinte minutos ante Manuela Fundación Raca”, según explicó Saúl de la Torre, preparador físico de la entidad y parte del staff técnico del conjunto de Liga Femenina Challenge. “Somos conscientes de nuestros errores y el objetivo es no volver a cometerlos”, apuntaba. Centrado en el primero de los encuentros, que medirá al club de la Costa del Sol al Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura el sábado a las 18:00 horas en el Pabellón Multiusos de Cáceres, De la Torre definía el encuentro frente al equipo entrenado por Jesús Sánchez como un choque en el que habrá que “trabajar mucho” pues son “un equipo que se agarra muy bien a los partidos” y muestra de ello fue su encuentro del miércoles ante el Barça CBS: “Vienen de jugar ante uno de los candidatos al ascenso y forzaron cuatro prórrogas, lo que demuestra que fácil no va a haber nada en esta liga”. Por tanto, lejos de relajarse mínimamente, apuntaba que será necesario “estar concentradas los cuarenta minutos, que no nos hagan puntos fáciles y evitar que sus jugadoras entren en racha”.

Sin demasiado tiempo para preparar el siguiente encuentro, sea cual sea el resultado del enfrentamiento en Cáceres, tocará centrarse en el segundo duelo, en esta ocasión ante Hierros Díaz Extremadura Miralvalle, que “cuentan con una estructura similar a la de Al-Qázeres pero con más rotación y el planteamiento de partido debe ser similar”, dijo De la Torre.

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura afronta el partido después de tener que jugar el miércoles a las 20:45 horas en Sant Feliu de Llobregat ante el Barça CBS, con el que cayó por 112-107 en la cuarta prórroga, y un largo desplazamiento que a buen seguro no le habrá permitido preparar el partido tan bien como habría querido su entrenador Jesús Sánchez. Cosas del calendario. El conjunto cacereño, recién descendido desde Liga Femenina Endesa, en la que militó las últimas cinco temporadas, cuenta con una plantilla con siete fichajes que complementan con jugadoras que en la 2020/21 estaban en Primera Nacional. Afrontan el partido con un balance de tres victorias y seis derrotas, algo que no debe llevar a nadie a pensar que es un rival menor, pues todos sus triunfos fueron como local. Liderados en la ofensiva por Alexy Mollenhauer y Conchi Satorre, dos jugadoras bien conocidas, pues la primera fichó la pasada campaña por el Laboratorios Ynsadiet Leganés que entrenaba Pernas (si bien no llegó a debutar) y la almeriense cuenta con pasado en el cuadro esteponero y es la máxima anotadora nacional de Liga Femenina Challenge; tienen además buenas jugadoras como Crystal Primm, Patri Vicente o Yaiza Lázaro, que se combinan con jóvenes talentos extremeños como Sira Hisado o Pilar Cambero, que son las dos canteranas que disfrutan de más oportunidades.

Hierros Díaz Extremadura Miralvalle será el segundo rival, el lunes y después de que disputen en casa un encuentro clave para ellas ante Lima Horta. El conjunto entrenado por Raúl Rula Pérez llega al fin de semana con una racha de cinco derrotas consecutivas después de comenzar la competición ganando sus tres primeros partidos. Como dice el técnico extremeño: ni antes eran tan buenas, ni ahora son tan malas. Tarde o temprano se reencontrarán con su juego, que en los últimos encuentros se ha visto muy desdibujado y con falta de actitud por parte de algunas componentes de la plantilla, que ha hecho que disputen menos minutos de los habituales. Tras la salida de María González, por petición de la jugadora por motivos personales, y el fichaje de la base búlgara Karina Konstatinova, tiene, además de esta última jugadora, al trío formado por Miriam McKenzie, Kamilah Jackson y Ijeoma Uchendu, todas fichadas este verano, a sus principales referentes ofensivos en un equipo que, como desde Nacional, tiene a Alicia Morales como capitana de la nave.