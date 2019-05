Emma Boada se despide del Rincón Fertilidad. Era un secreto a voces su marcha del equipo malagueño, donde ha crecido de manera exponencial desde que se incorporara procedente del Helvetia Alcobendas en el verano de 2017. Firma por el Bera Bera, reciente campeón de Copa y uno de los dominadores del balonmano nacional en los últimos años.

Gran promesa del balonmano español desde muy joven, varias campañas donde las lesiones lastraron su juego y continuidad en la pista dieron paso a su incorporación por el Rincón Fertilidad Málaga, donde ha podido dejar a un lado ese pasado y disfrutar de dos temporadas completas, dando un rendimiento magnífico y muy alto, convirtiéndose en un referente en la dirección del equipo a las órdenes de Diego Carrasco.

Gracias a esta simbiosis, tanto club como aficionados, han podido disfrutar de la mejor versión de una jugadora con una calidad contrastada, que ya ha llamado a la puerta de la selección española, con varias convocatorias y campeonatos como los Juegos Mediterráneos, donde se proclamó campeona del torneo.

"Desde el Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol, queremos dar las gracias a Emma, por su trabajo, compromiso y “magia” que nos ha mostrado durante estas dos temporadas. Hoy nos dice adiós una pantera, a la que deseamos la mayor de las suertes en su nueva aventura", aseguraba el club malagueño en una nota.En una carta distribuida por la jugadora, Boada asegura que "durante estos dos años en Málaga he tenido la oportunidad de crecer tanto personal como deportivamente. Llegué en un momento donde las lesiones no me permitían disfrutar del balonmano y aquí conseguí volver a hacerlo. Aquí encontré la confianza y la tranquilidad para empezar de 0 y volver a sentirme jugadora", decía.

"Me gustaría agradecer personalmente a Pepa por confiar en mi y por transmitirme esa ambición que me hicieron apostar por este club. A Diego por la confianza ciega y por todo lo aprendido. A Suso por tantos consejos y tanta magia. A Sebas por ayudarme a olvidar los fantasmas del pasado. A Juanmi y a María por cuidar hasta el último centímetro de mi cuerpo. A Sole por ser el alma de este equipo y un motor incansable. A todas las compañeras con las que he compartido equipo durante estos dos años, de las que he podido aprender algo nuevo de cada una de ellas. Y, por supuesto, a tod@s l@s aficionad@s que se han dejado la voz en cada partido y que siempre han tenido buenos gestos conmigo. Os deseo lo mejor. ¡Hasta pronto!", afirmaba la central catalana, que afronta nuevos retos.