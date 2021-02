El enfado viral del malagueño Adrián Menéndez

El malagueño Adrián Menéndez sigue su carrera con 35 años. Actualmente en el puesto 275 de la ATP, llegó a bordear al Top 100, se encuentra en Sudáfrica jugando en Postchefstroom (Sudáfrica) un torneo del circuito ATP Challenger. Está en cuartos de final el cuadro individual tras ganar sus partidos ante el checo Zdenek Kolar (6-4 y 6-0) y el local Khololwam Montsi (6-3 y 6-0). Le espera el británico Liam Broady (cabeza de serie número cuatro) en cuartos de final.

Pero una reacción suya en el super tie break del partido de dobles en el que jugaba junto al austríaco Lucas Miedler frente al belga Cagnina y el mismo Kolar derivó en una reacción tempestuosa del malagueño. Tras empatar a un set (5-7 y 6-4), en el circuito de dobles se desempata en el super tie break (a 10 puntos). Con 10-9 y saque para el rival, Menéndez restó fuera, pero el saque había sido claramente fuera. No lo vio así el árbitro y el marbellí se enfureció, como se puede ver en las imágenes.

"Mala, mala", gritaba Menéndez nada más botar la bola ante la impasividad del juez, que daba la victoria a los rivales. Miedler también la había visto clara y protestaba, sin éxito. "Tras patear su bolsa y la red y maldecir se podía escuchar a Menéndez decir "dos horas peleando para esta mierda. En Sudáfrica, al lado de mi casa". Un enfado importante del malagueño, buen especialista en dobles.

Drama in the match between Maceiras-Miedler/Cagnina-Kolar.... They are right, the ball is way out pic.twitter.com/wMedXPamGi