El equipo europeo, preparado para una Solheim Cup "muy física y mental"

Las jugadoras del equipo europeo Leona Maguire y Celine Boutier coinciden en que esta Copa Solheim 2023 "será una prueba física y mental" muy exigente, donde tendrán que "gestionar la energía bien", y están convencidas de que Europa es un grupo "fantástico" de jugadoras.

Queda menos en la cuenta atrás para el comienzo de la competición, desde este viernes y hasta el domingo 24, y las jugadoras ya han empezado a analizar en la previa lo que esperan de este torneo por equipos que se disputa por primera vez en España. El lunes, ambos equipos protagonizaron la foto de las protagonistas de la Solheim en el patio del hotel Finca Cortesín, incluido en las instalaciones donde se desarrolla esta cita, y lucieron junto al trofeo de campeón vestidas con sus equipaciones oficiales.

En las europeas predomina el blanco y el amarillo, con ribetes azules, amarillos y rojos como homenaje al país anfitrión, España, mientras que las golfistas estadounidenses lucieron la indumentaria con falda y gorra roja con toques blancos y polo azul marino en honor a su bandera. La irlandesa Leona Maguire aseguró en la primera rueda de prensa oficial que va "a dar lo mejor" y que espera que "mucha gente anime” en Finca Cortesín, donde tiene lugar el torneo en el municipio malagueño de Casares.

“El campo está muy bien, creo que los pares 3 son muy buenos. El hoyo 1 es muy emocionante para empezar y los greenes son complicados, están bastante rápidos”, analizó sobre el escenario donde intentarán la tercera Solheim consecutiva para Europa, algo nunca antes logrado por este equipo.

Un combinado de doce jugadoras con más experiencia en la Solheim que las rivales norteamericanas, un equipo que Maguire define como "fantástico", pero igualmente sabe que será una "dura" prueba contra Estados Unidos, actualmente con más trofeo de la Solheim ganados (10) que Europa (7). “Suzann (Pettersen) es muy competitiva, tiene un récord increíble, queremos ganar por ella”, dijo la irlandesa sobre la golfista noruega, capitana del equipo europeo, que un año más tendrá representación española con Carlota Ciganda.

Su compañera, la francesa Celine Boutier, confirmó que el lujoso e inmenso campo de golf de Finca Cortesín será un desafío: "He jugado los primeros nueve hoyos y es un muy buen campo de 'match play', creo que va a ser un gran reto”. “Esta semana va a ser tanto una prueba física como mental, va a ser importante gestionar la energía para que nos quede de sobra para el domingo”, analizó Boutier, que ante la pregunta de qué preferiría, si ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos o la Solheim 2023, prefirió no elegir: "Me quedo con las dos”.