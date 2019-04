Espe López, un grato retorno

En el año en el que Sole López dio el salto a la selección española, su gemela, Espe, vuelve a paladear el dulzor de la élite. La malagueña regresó al Rincón Fertilidad, donde fue pieza clave en el ascenso hace un lustro. "Crees que sí, pero a veces crees que no. Siempre tienes dudas. Me he demostrado a mí misma que con trabajo y sacrificio se puede", explica a las puertas de su segunda Copa de la Reina. La primera, hace casi una década, con el Monóvar alicantino, en una especie de Erasmus que vivieron las López Jiménez.

La primera línea provenía del Adesal Córdoba, tras varios años en el escalón de plata. No obstante, su impacto fue alto en el juego del equipo. "No esperaba este cambio, que el año fuera a ser tan bueno. Es un privilegio estar con mi hermana, ha sido mi psicóloga. Después de vivir esto tan bueno lo único que quiero es vivirlo de nuevo y seguir compartiendo con Málaga balonmano", asegura Espe, que renovó por otra temporada: "Estoy en mi casa, no es lo mismo que disfrutar con un equipo de fuera. Te duelen más las cosas y te alegran más".

Diego Carrasco le soltó las cadenas a la jugadora, que con su característica finta le pone la sexta marcha al Rincón. "No esperaba que fuera así al venir de una liga totalmente diferente, la confianza ha sido fundamental. El saber que tu entrenador cuenta contigo te hace tener la mente más positiva y te da más libertad para decidir, da más confianza", admite la central, que exploró un importante cambio físico. "Se nota muchísimo", reconoce.

"Es una de las semanas más bonitas, que esperas desde agosto que empiezas a trabajar, es muy ilusionante", concede Espe López, que habla con ambición: "Llegamos en uno de los mejores momentos. Es una competición totalmente diferente a la liga, son tres partidos y en 60 minutos puede pasar de todo. Lo importante es confiar en lo que haces".