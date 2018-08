"Ha sido espectacular"

Está acostumbrado a levantar los brazos con frecuencia, más allá de una regularidad asombrosa para estar casi siempre con los mejores. Pero no ha tenido seguramente el ciclismo español un ganador más implacable que Alejandro Valverde. Ganar en el Caminito del Rey le reportó su décima victoria de etapa en la Vuelta a España desde que en 2003 estrenara su palmarés. Se dice pronto.

"Ha sido una victoria espectacular y estoy muy contento. He atacado de lejos, he acelerado mucho y he podido ganar. Sabíamos que yo estaba bien y se ha confirmado", dijo el murciano, que en la víspera de la carrera avisaba de que pensaba en el Mundial de Innsbruck. Pero es incorregible a sus 38 años. Y si ve una oportunidad, ahí va. "De momento es la primera victoria y ya veremos. Con esto ya he salvado el 80 por ciento de la Vuelta para mí. Vamos a ver, pero ya llevo una. La grupeta de la playa me ha puesto en forma. Las sensaciones no eran malas y a 550-600 metros aceleré para probar, dejé a Kwiatko pasar y tras la curva se lo devolví", se felicitó