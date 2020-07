Granero: "Voy a ser futbolista del Marbella hasta que me retire".

La Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM) tuvo la quinta cita de los Encuentros Deportivos Online con Esteban Granero, jugador del Marbella FC, quien ha afirmado que "voy a ser futbolista del Marbella hasta que me retire, siempre y cuando el club quiera; y hasta que el cuerpo diga basta".

Según el futbolista, "Marbella es un club y un equipo de primer nivel, trasciende su categoría, puesto que los retos poco tienen que ver con la categoría donde se está jugando. He tenido la suerte de pelear por la liga con el Madrid, por la Copa con la Real y por no descender con otros equipos. He peleado por muchas cosas muy diferente cuyo denominador común era un reto personal vinculado a un club, un equipo y una afición, confiando en nuestras posibilidades".

"Personalmente me siento capacitado para estar en este grupo, no he sentido que he dado un paso atrás y el objetivo de ascender con el Marbella me motivaba más que otras muchas decisiones que podría haber tomado en enero", confesó en la charla, moderada por el periodista Julio Rodríguez, y en la que han participado los también periodistas deportivos Paco Acedo, Gastón Iglesias, Juanjo Macías y Miguel González.

En cuanto a jugar sin público, Esteban Granero lo tiene claro: "No recuerdo un partido donde no haya habido público. Es un reto y conlleva estar preparados en términos de intensidad, que no se confunda la ausencia de público con la ausencia de importancia. Los partidos más grandes tienen atmósferas más fuertes. No podemos dejarnos engañar con esa ausencia de ruido que nos facilitará escucharnos más a nosotros mismos y al entrenador".

Asimismo, el madrileño de padres granadinos insistió en que "no he parado de trabajar ni un día durante el estado de Alarma. No solo no perder el estado de forma, sino aprovechar para ganar en algunas áreas. Hemos estado muy monitorizados a nivel deportivo para entrenar todos los aspectos y estamos haciendo una pseudopretemporada". "En ningún momento he pensado que nunca íbamos a jugar. Terminar la competición era la única solución justa, todas las demás eran injustas. Lo que se empieza debe terminarse", puntualizó el futbolista, quien hizo hincapié en que "desde ese punto de vista la federación ha hecho un buen trabajo".

Además, el jugador marbellí explicó que la vuelta ha sido "muy progresiva tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Tenía muchas ganas de seguir disfrutando de Marbella como ciudad. Es un gusto volver a pasear, mezclarte con la gente… ver el play off les ha ilusionado, es precioso vivirlo. Es algo que tenía pendiente".

Con respecto a la eliminatoria por el ascenso, Granero apostilló que "es complicado porque no hay precedentes, andamos por nieve virgen, pero la solución nos la dio el entrenador. No prepararte para tres partidos, sino para uno. Cualquier de los horarios nos hubiera parecido bien, son adecuados teniendo en cuenta las temperaturas, por lo que seguro que se van a jugar partidos de calidad y vistoso". "No sé quién nos pone el cartel de favoritos, nosotros no ponemos el cartel a nadie, todos tienen el mismo objetivo y tienen plantillas de nivel. Tenemos que sacar nuestras mejores virtudes y pelear con lo que nos toque", sentenció.

Entre las diferencias de categoría, el jugador ha enumerado “el ritmo, formas de concebir el fútbol… a lo mejor la Segunda B se parece más a la Premiere que la Primera División española. El nivel no es tan diferente”.

Por otro lado, el madrileño repasó la actualidad de los equipos en los que ha jugado como el Espanyol, del que ha dicho que "se me hace muy duro ver su situación, donde está hoy en día. Siempre me he sentido muy representado por sus valores, en minoría con respecto al otro club de la ciudad y cómo debe estar la afición perica. Si bajan estoy seguro de que volverán a primera el año siguiente".

Como entrenadores referentes en su carrera, el ahora jugador marbellí destacó a José Mouriño, Rubi, Michael Laudrup (que le dio la oportunidad de jugar en Primera División), o Manuel Pellegrini (que le puso a jugar 40 partidos). Tampoco dejó escapar la oportunidad para analizar al Real Madrid, del que ha insistido que no era objetivo: "Está dando un rendimiento extraordinario. El proyecto crece y no tiene límites. Como madridista me alegro".

Así, "el VAR es una herramienta que está dando sus primeros pasos y que es mejorable. Pero ha sido un paso muy positivo y sirve para que se le dé más justicia a lo que ocurre en el terreno de juego", describió Esteban Granero, quien ha subrayado que "hay que acabar de definir bien el VAR, debe hacerse un protocolo coherente en el que todos estemos de acuerdo para que no haya dudas".

Para finalizar, el futbolista concretó que su "reto no pasa por estar muchos años en Segunda División, no concibo otra cosa que no sea tarde o temprano ascender de categoría, esto no quiere decir que sea fácil o que estemos confiados. Son cosas diferentes. El fútbol es competición. Mi ambición es la de subir, pero pueden pasar muchas cosas".