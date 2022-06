Las estrellas del Campeonato de España de atletismo en Nerja

Nerja es la epicentro del atletismo español estos días en el Campeonato de España. Es la antesala de un verano que nunca ha tenido tanta actividad. Convergen, a causa de los reajustes ocasionados por la pandemia, un Campeonato del mundo (en Eugene, Estados Unidos, desde el 15 de julio) y un Europeo (en Múnich, Alemania, desde el 15 de agosto). Además de los campeonatos de categorías inferiores o de los Juegos del Mediterráneo. En Nerja se cierra el plazo para lograr mínimas o puntos para el ranking para ir a Eugene, seguirá abierto para acudir a Múnich. Son bajas los dos últimos medallistas universales del atletismo español, Orlando Ortega y Ana Peleteiro (anunció su embarazo hace semana), también la marchadora María Pérez, preparando el Mundial en EEUU, pero el resto de la élite está.

La pista azul nerjeña es también el filtro para escoger en aquellas pruebas en las que hay abundancia de talento y marcas acreditadas, básicamente el mediofondo, sobre todo masculino y también en alguna prueba femenina. Hay casi 800 atletas inscritos, de distinto nivel. Quizá el gran gancho del campeonato es el doble duelo entre Mo Katir y Adel Mechaal. Dos corredores de raíces marroquíes pero criados y formados en España, ambos con el prurito de ser finalistas olímpicos en su currículum. Se verán las caras en el 1.500 y los 5.000 metros, en un doble duelo que fijará las jerarquías para el Mundial y el Europeo. Katir ganó el año pasado en el Desafío Nerja, se ha entrenado algunos periodos en la localidad, y anunciaba entonces el estruendoso verano que venía, en el que arrasó con los récords de España de 1.500, 3.000 y 5.000, alguno del siglo XX aún. Mechaal, de trayectoria más larga, tiene también una calidad tremenda. Los dos poseen mínimas mundiales y europeas en 1.500 y 5.000. En esta última se verán con el local Ouassim Oumaiz, gran esperanza del atletismo malagueño, que dio un zarpazo en Huelva hace un mes para firmar una marca de 13:06 después de un 2021 duro, en el que no pudo cumplir con sus expectativas. En el 1.500, Ignacio Fontes, Mario García-Romo y Gonzalo García, atleta sevillano del Nerja, también quieren presentar candidaturas para Múnich y Eugene.

Otra prueba de abundante talento es el 800 metros. España luce campeón del mundo en pista cubierta en la figura de Mariano García. Se coronó en Belgrado en febrero. También ha competido en el Desafío Nerja y conoce bien la pista y el entorno. Habla del nivel español en la prueba que García no tenga aún mínima europea y mundial (es su última oportunidad para la universal) y aun así haya cola para ir a los dos eventos. Adrián Ben (finalista mundial y olímpico), Álvaro de Arriba, Saúl Ordoñez, Pablo Sánchez-Valladares y Alberto Guerrero tienen cosas que decir. No sorprendería cualquier orden en la prueba entre ellos. Entre el 800, el 1.500 y el 5.000 masculino parece estar la prueba reina.

La velocidad española está teniendo un repunte importante, en categoría masculina y femenina. La sevillana María Isabel Pérez batió en invierno registros de Sandra Myers de los años 90 en los 60 metros. Tiene la mínima europea y está a cinco centésimas de la mínima mundial (11.19). En los 200 metros, Paula Sevilla llega tras hacer la segunda mejor marca española de la historia en el Meeting de Madrid con 22.86. En la versión masculina, el siempre intrigante Bruno Hortelano, que no ha alcanzado el nivel excelso de 2016 (finalista olímpico y oro europeo) tras el accidente que tuvo, siempre deja pinceladas que abren la opción de que algún día...

En los 400 metros vallas está una de las atletas españolas del momento. Sara Gallego se convirtió hace unas semanas en la primera española en bajar de los 55 segundos. Domina claramente en España, le falta un pasito más para meterse en élite europea. Marta Pérez, finalista olímpica en 1.500 de Tokio, busca su tercer oro y ahí está la gran pelea con Esther Guerrero, en el gran duelo del mediofondo femenino en la prueba reina. La competitividad entre ambas ha elevado su nivel y se puede ver en la pista nerjeña un bonito duelo. Pérez ya estuvo en Nerja en el Desafío.

En los 110 metros vallas, Asier Martínez, finalista olímpico en Tokio, es uno de los corredores más refrescantes del panorama nacional. Ya compite con solvencia en las pruebas de la Diamond League. No está Orlando Ortega y eso acrecienta su favoritismo.

En el triple salto, el recién nacionalizado Jordan Díaz, proyecto (y realidad) de figura mundial en esta especialidad. La inagotable cantera cubana sigue produciendo talentos y Díaz dio el paso de pedir la nacionalidad española. Rápidamente ha batido todos los registros, acercándose a la mítica frontera de los 18 metros. Aún no puede competir internacionalmente por España, pero se puede disfrutar de, quizá, el mejor atleta libra por libra del campeonato. Con permiso, claro, de la invitada Yulimar Rojas, que compite fuera de concurso en el triple femenino. La plusmarquista mundial venezolana dará lustre a una prueba en la que no se podrá vivir el duelo con Peleteiro, pero en el que también estará una de las grandes esperanzas del atletismo español, María Vicente, que no pudo preparar las pruebas combinadas y se centró en el triple.

Hay muchos atletas más de los que disfrutar en Nerja durante este fin de semana, es sólo una avanzadilla de nombres. Quedan pocas entradas, pero aún se está a tiempo para solazarse con el mejor atletismo español.