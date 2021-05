Eva González: humildad y trabajo como filosofía

Sorprende gratamente la madurez con la que habla Eva González, de 18 años y capitana de la selección española sub 21 de fútbol sala. Siempre un par de peldaños por encima. "Lo vi como una oportunidad para aprender", dice la malagueña, con un discurso de veterana. Con el combinado nacional estuvo estos días en Málaga en una concentración en Fuengirola impulsada por la Diputación de Málaga, con dos amistosos en Alhaurín de la Torre y en Mijas frente a la sub 19 también española.

"Hace tiempo que tuve la oportunidad de vestir la camiseta de la selección, pero esta vez fue muy ilusionante y especial porque fue en mi casa con toda mi familia y amigos", explica la jugadora, abrumada por el apoyo: "Fue muy emocionante porque notaba el apoyo de toda la gente que me quiere. A la vez que me veían disfrutar yo los veía disfrutar verme haciendo lo que me gusta".

Lleva un largo recorrido por las inferiores de España la malagueña, que con 13 años ya fue llamada por la sub 17 para ir a Portugal. "Me acuerdo como si fuera ayer. Tenía 13 años y no tenía ni idea de que salía la convocatoria porque no existían las categorías base femeninas. Se hizo la sub 17 y recuerdo que estaba en el instituto y cuando llegué cogí el móvil y vi gente felicitándome y mi entrenador me pasó la convocatoria. No daba crédito, estaba temblando, no pude comer. No me lo creía. Creía que se habían equivocado con mi nombre", cuenta González, que habla sobre qué significa portar el brazalete: "No me lo esperaba. Era la más pequeña y me hizo mucha ilusión, estoy super agradecida de que hayan confiado en mí. Es una oportunidad muy grande y una responsabilidad extra".

Con seis años ya le daba patadas a un balón. "Empecé porque me gustaba muchísimo y me sigue apasionando, es mi pasión. No me podía imaginar en mi vida que iba a vivir esto. Son las experiencias que este deporte me está dando, la gente que estoy conociendo, lo que estoy madurando... Estoy muy contenta. Ojalá sea el principio de muchas cosas mejores y a seguir trabajando para esto ocurra. Sin trabajo no llegan las cosas", asegura la jugadora del Atlético Torcal, que tiene claro por lo que trabaja: "Mi sueño es poder debutar con la absoluta. Pero para que eso llegue necesito seguir trabajando, mejorando y aprendiendo día a día. Seguir pico y pala. El trabajo es lo más importante. Puede existir o no el talento, pero la actitud es lo que hace que lleguen o no ciertas oportunidades. El trabajo es lo único que me podrá ayudar. Otro de mis sueños es debutar en Primera División. A ver si este año podemos hacerlo con el Torcal".

Ella es una de las embajadoras del programa +Deporte+Mujer creado por la Diputación de Málaga con el fin de empoderar a la mujer en el deporte, fomentando el reconocimiento y la visibilización de sus éxitos. "El papel de la Diputación es muy importante, todas las mujeres le estamos muy agradecidas. Necesitamos que al deporte femenino se le dé la visibilidad que merece, trabajamos igual que los hombres. Somos capaces de ofrecer muchas cosas. Nos merecemos tener esa oportunidad de demostrar que podemos lograr cosas y hacer deportes que hasta ahora han sido vistos para hombres. Esa igualdad es necesaria porque es buena. Todos merecemos esa oportunidad y practicar lo que queramos. Que Diputación apueste por eso es un salto muy importante para que eso pueda cumplirse y pueda llegar a ser cierto", explica la joven.

Una búsqueda lógica de la igualdad en la que también hace autocrítica con un mensaje impecable. "Existe mucha desigualdad, nosotras somos conscientes de lo que hay. Yo tomo el deporte como un hobby donde quiero llegar lo más lejos que pueda, pero sé que tengo que tener algo aparte. Mi vocación es ser docente, estoy haciendo Educación Primaria. Ojalá se pueda conseguir también esa igualdad en los salarios en el deporte, lo veo complicado. Tampoco se consume tanto deporte femenino aunque lo retransmitan en directo. Es lógico al final los medios apuestan por lo que se consume. Cuando nos dan la oportunidad de consumir tenemos que hacerlo, que no sólo sea de boquilla. Que nos impliquemos", termina Eva González. Humildad y trabajo como receta para seguir escalando en el fútbol sala.

