La expedición malagueña en los Juegos del Mediterráneo de Orán

Orán (Argelia) acoge desde este sábado los Juegos del Mediterráneo. Competición que otrora tuvo tiempos de mayor esplendor, pero que sirve para dar oportunidades a deportistas de proyección internacional o disciplinas en las que el nivel no da para acudir a otros europeos y mundiales. Aquí sí. En una expedición de 276 atletas hay seis malagueños y un puñado más de técnicos, deportistas y oficiales con vinculación con la provincia.

La campeona del mundo María Torres es una de las estrellas de la expedición española en Orán. La malagueña no pudo repetir el podio en la disciplina de +68 kilos en el reciente Europeo de Turquía y tiene un verano cargado también con este evento y los World Games en Estados Unidos. Su disciplina tiene mucha igualdad entre las 10-15 mejores y ello hace que se repartan los triunfos. Hay buen nivel en estos Juegos del Mediterráneo, en los que Torres intentará subir al podio para ir agrandando su palmarés.

La esteponera Ana Moncada, una de las grandes promesas de la vela andaluza que ya estuvo en la carrera para ir a Tokio, tiene a sus 21 años una buena opción de mostrarse en otro evento internacional. En la clase de Láser Radial, que seguirá siendo olímpica en París, los países mediterráneos tienen buen nivel aunque la flota no será tan numerosa como en otras competiciones. La también española Cristina Pujol será también de la partida.

El pertiguista nerjeño Isidro Leyva acudirá a tierras africanas después de saltar este fin de semana en los Campeonatos de España en su localidad natal. Ha pasado un invierno fastidiado sin competir, con medio año de baja por una pubalgia que no terminaba de sanar. Pero ha estado cerca de sus marcas (5.55 es su récord andaluz y la semana pasada saltó 5.50) y ello le ha permitido entrar en la lista de la RFEA. Ya ha competido a nivel absoluto con España en la Superliga y también en Europeos de categorías inferiores. Un buen acicate para el atleta, que entrena habitualmente en Almería.

El voleibol malagueño conoció épocas mejores, con un equipo masculino en la élite y jugando competición europea. Ahora languidece a nivel de clubes, con el buen hacer en Pizarra, pero la cantera no dejó de dar buenos jugadores. Dos coinciden en la selección masculina. Miguel Ángel de Amo no nació en Málaga pero vino de adolescente y aquí dio el salto a la élite. Estas últimas temporadas, el veterano colocador (37 años) ha jugado en el Jihostroj Ceske Budejovice de la República Checa. El otro malagueño es más joven, David López Alacio. A sus 22 años ya ha jugado en varios equipos de élite y este año estuvo en el Unicaja Almería, donde salió campeón. El central ha fichado ahora por otro equipo de campanillas, el Melilla, que ha mejorado su proyecto en los últimos años. El voleibol español también está en ese momento de travesía del desierto que no se acaba desde aquel oro Europeo en 2007. Después vino una generación que fue subcampeona europea y mundial juvenil, con el malagueño Ángel Trinidad (plata en la edición anterior en Tarragona). Pero no se ha conseguido dar el paso adelante.

En la selección española femenina está Raquel Lázaro, que nació en Benalmádena. Es hija del histórico base del Unicaja Jesús Lázaro, ahora entrenador del equipo femenino. Lázaro, internacional absoluta desde muy joven, marchó a formarse en la NCAA. Durante cuatro años ha sido estrella de la Universidad de South California y ahora jugará una última temporada en el mejor equipo del país, Louisville Cardinals, para intentar ganar el título nacional. La colocadora, criada a caballo entre Málaga y Córdoba, de 22 años es uno de los mejores proyectos del voley nacional. Sucede que las fechas de la NCAA en voleibol suelen solaparse con la selección. Ahora tiene una buena oportunidad.

También actuará en estos Juegos Elena Cuadrado, fichaje para la próxima temporada del Costa del Sol. La nadadora onubense, Alba Vázquez, que se entrena becada en Inacua, estará acompañada de Xavi Casademont, responsable del grupo de entrenamiento del centro de alto rendimiento malagueño. En fútbol no pudo entrar en el corte final el malagueño Andrés Caro, que estuvo en la anterior lista del combinado nacional. Sí está el canterano malaguista Julen Jon Guerrero, que estuvo de alevines hasta cadetes en la Academia malaguista. Es hijo de Julen Guerrero y pasó su infancia en Marbella. Ahora juega en el Real Madrid y es el capitán de la selección.