Un fascinante reto en Glasgow

Tras el estreno de Duane da Rocha el pasado lunes en los 100 espalda, las actuaciones malagueñas continúan en Glasgow. Hoy es el turno de Paula Ruiz y María de Valdés, que aspiran a la victoria en la modalidad de 5 kilómetros. Mañana, ambas disputarán los 10 kilómetros. La estancia en la ciudad escocesa supone, además, el estreno de ambas nadadoras en el Campeonato Europeo.

Las expectativas para las dos, en general, fueron positivas la semana pasada, antes de disponerse a viajar a la ciudad escocesa. "Tengo buenas impresiones, el programa me parece correcto y tengo ganas de comenzar el Europeo", explicaba De Valdés, que aún así reconocía que estaba un poco nerviosa ante la prueba: "Es mi primer Europeo absoluto y esto resulta bastante grande, porque compites con los mejores atletas de Europa".

Ruiz, en cambio, se muestra más lanzada a la prueba que disputará hoy: "Aunque es mi primer Europeo absoluto, no me supone ningún reto. Estoy muy ilusionada, porque me veo muy fuerte y con muchas capacidades". La nadadora está, además, inscrita en la competición del 4x5, que se disputa el sábado 11. A pesar de ello, finalmente no competirá aquí: "Esta prueba es muy seguida para mí, que aún soy joven". Otro aspecto muy importante, que explica Paula, es el del traje de neopreno: "Hay que llevarlo puesto y eso es muy duro. Podría llegar muy cansada a esta última prueba". Y es que la rigidez de esta prenda es lo que hace que llevarlo puesto mucho tiempo acabe pasando factura: "Lo bueno es que flota mucho, pero es como si llevaras puesta una armadura, con las hombreras y demás elementos. Encima, la prueba dura dos horas". Las dos nadadoras cuentan con una buena cosecha de medallas. En el Open de Aguas Abiertas, que se disputó el pasado junio en Sevilla, Ruiz consiguió el oro en la prueba de 5 kilómetros, mientras que De Valdés finalizó detrás de ella. Lo mismo ocurrió en los 10 kilómetros. Paula y María constituyen, de este modo, una especie de pareja. Aunque compiten individualmente, les unen los piques que mantienen en el agua y, sobre todo, la amistad que comparten. No se debe pensar, pues, en una rivalidad al estilo de Senna y Prost en la Fórmula 1. "En el agua mantenemos piques, pero nos llevamos muy bien desde pequeñas. Y, a medida que hemos ido creciendo, nos hemos conocido más. También hemos sido más rivales. Pero somos muy diferentes fuera de la competición y en el agua", explica De Valdés.

En este punto, Ruiz se ha caracterizado por ser muy "picona" durante su carrera. Pero algunas personas, por suerte, cambian con los años, como explica ella: "De pequeña siempre pensaba en ganar. Ahora, en cambio, las cosas están más claras, ya que soy mayor y también porque veo el nivel que tienen los atletas internacionales. Yo estoy en un nivel importante y sé perfectamente las habilidades que tengo, así que es necesario controlar más".

Los resultados cosechados por ambas demuestran lo bien que se les da nadar en aguas abiertas. Pero, en el caso de María, a veces es difícil decidirse si de verdad le gusta esta modalidad más que la de piscina: "De momento, me quedo con las aguas abiertas porque doy mejores resultados. Pero no me decido a ello concretamente. También me gusta nadar en piscina". Ruiz, por su parte, agradece a Francisco Medina, el entrenador del Torremolinos, el tiempo que le dedicó durante su estancia en este club de natación: "A él le tengo que agradecer que me ayudara a descubrir las pruebas de fondo en la piscina. Más adelante, además, me iría especificando en las aguas abiertas".

Como preguntaría Jennifer López con su reciente tema El anillo, quizás éste sea el momento para que Paula y María ganen en aguas abiertas en Europa, ya que, en el caso de Paula, es de lo poco que le falta. "El júnior lo gané el pasado año. Pero mi objetivo en el Europeo no es sólo ganar. Que a ver, si gano una medalla es mejor, ¿vale?Pero en Glasgow trataré de hacer lo mejor que pueda en mi nivel y estaré satisfecha con cualquier resultado que logre". Tras la cita europea, las nadadoras miran un poco hacia el futuro. El objetivo a largo plazo para ambas, evidentemente, es la cita de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero mientras hay muchas cosas pendientes. Paula disputará después de Glasgow el campeonato mundial júnior, que se celebra el próximo mes de septiembre. De Valdés, por su parte, estará un poco más relajada tras el Europeo: "Cuando acabe esto, me tomaré unas vacaciones. Nunca viene mal un descanso, la verdad. Paula seguirá compitiendo estos meses, porque es su último año en el Mundial. Pero yo pararé un poco".