La flecha indica Glasgow

Glasgow es la próxima parada para Duane da Rocha. La malagueña, en esta particular segunda vida en la piscina, afronta el Campeonato de Europa. En esta experiencia se alejó del 200 espalda, su gran especialidad, para dedicarse al 100. Ahí espera seguir tocando metales, aunque ahora su prioridad pasa por disfrutar en el agua.

Con su mente y su agenda puestas ya en la competición, las expectativas de la malagueña en tierras escocesas son positivas: "Por lo general, estoy contenta aquí en Glasgow. La piscina me está dando buenas sensaciones. Y, además, tengo ganas de disfrutar compitiendo. Así que, al final, todos estos aspectos acaban dándome buenas experiencias".

Esta será la primera ocasión en la que Duane disputará la prueba de 100 espalda: "Mi especialidad hasta ahora han sido los 200 espalda y este será el primer año que compita en 100". Esto queda reflejado en su palmarés. De las 11 medallas que posee -dos oros, cinco platas y cuatro bronces-, siete -dos oros, dos platas y tres bronces- son fruto de la que era su distancia fetiche. En agosto de 2010 consiguió su primer bronce en el Campeonato Europeo, que aquel año se celebró en Budapest (Hungría). Y cerca de cuatro meses después, en el Campeonato Europeo de Piscina Corta disputado en Eindhoven (Países Bajos), conquistó su primer oro en esta modalidad.

"Tras algún tiempo retirada, volví a la competición y ahora voy al Europeo, donde no me imaginaba que iría. Así que aquí voy a lo que salga", reconoce la malagueña. Una mala racha hace dos años en los Juegos Olímpicos de Río hizo que se sintiera decepcionada, lo que la mantuvo alejada de la competición durante aquel tiempo. Pero sus buenos resultados el pasado abril en el Campeonato de España de Primavera -donde logró el oro en los 50 y 100 espalda- la devolvieron a lo más alto. Y ahora, lo más importante es que la espaldista se sienta cómoda en las tierras escocesas: "Por supuesto, estoy cómoda en Glasgow. Me siento contenta y feliz y con ganas de disfrutar nadando. Aunque compita en una modalidad diferente a la habitual, esto no me supone ningún reto, la verdad".

Más recientemente, Da Rocha compitió, a mediados del pasado julio, en el Open de natación que se celebró en Mairena del Aljarafe (Sevilla). No hubo fortuna allí, aunque el reseteo esté hecho. A pesar de ser unas modalidades en las que no está habituada a competir, Duane se muestra satisfecha con el resultado: "Lo cierto es que aquel fue un buen puesto. Puedo sentirme contenta con el resultado, porque, en el caso de los 100 libres, era la primera ocasión en la que disputé esta prueba en un campeonato nacional. Acabé metiéndome en finales y, además, finalicé séptima".

Duane concluye haciendo un balance de su carrera como nadadora: "Llevo 15 años compitiendo en el Campeonato Nacional. Y desde 2005 compito fuera de España. Lo cierto es que me puedo sentir muy satisfecha con mi carrera deportiva. También es verdad que ha habido años mejores y otros peores". En este punto, Da Rocha muestra su fórmula para afrontar cualquier situación difícil que se le pueda presentar a un deportista: "En los mejores años he tenido la oportunidad de subir en un podio internacional. Y, en los años peores, nada, ha tocado aprender de la experiencia y seguir adelante".

Hoy tocará pasar las preliminares del 100 espalda y las semifinales. Si supera estas primeras cribas, mañana espera la lucha por las medallas. Sea como fuere, el anhelo de Duane es seguir disfrutando en el agua y la flecha indica Glasgow.