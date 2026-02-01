Carlos Alcaraz besa la foto como campeón del Abierto de Australia.
Carlos Alcaraz besa la foto como campeón del Abierto de Australia. / Joel Carrett | Efe

Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic

La final del Open de Australia 2026, en directo | ¡FINAAAAAL! ¡Carlos Alcaraz, campeón del Abierto de Australia! (2-6, 6-2, 6-3, 7-5)

Redacción Deportes

Melbourne, 01 de febrero 2026 - 10:30

El español Carlos Alcaraz logró el título del Abierto de Australia tras vencer en la final al serbio Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, y se convirtió, con 22 años y 272 días, en el primero en lograr los cuatro títulos del Grand Slam.

Esta es la primera vez que Alcaraz gana el gran torneo australiano.

El español, que tardó tres horas y cuatro minutos en superar al balcánico, el más precoz en triunfar también en Melbourne y en acumular siete títulos grandes, añade éste éxito a los dos que tenía en Wimbledon, en Roland Garros y en el Abierto de Estados Unidos, siete ahora en total.

El jugador murciano, además, consolida su condición de número uno del mundo mientras que Djokovic, de 38 años, que no pudo obtener su vigésimo quinto grand Slam, asciende al tres del ránking.

El tenista de Belgrado es el más laureado en la historia de este deporte.

Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
1/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
2/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
3/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
4/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
5/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / James Ross | Efe
Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
6/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / James Ross | Efe
Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
7/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / James Ross | Efe
Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
8/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / James Ross | Efe
Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
9/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / James Ross | Efe
Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
10/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
11/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
12/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
13/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
14/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
15/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
16/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
17/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
18/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
19/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
20/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
21/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
22/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
23/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
24/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
25/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
26/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
27/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
28/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
29/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
30/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
31/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
32/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
33/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
34/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
35/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
36/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
37/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
38/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
39/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
40/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
41/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
42/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
43/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
44/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
45/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
46/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
47/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
48/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
49/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
50/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
51/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
52/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
53/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
54/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
55/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
56/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
57/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
58/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
59/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
60/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
61/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
62/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
63/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
64/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
65/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
66/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
67/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
68/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
69/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
70/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
71/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
72/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
73/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
74/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
75/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
76/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
77/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
78/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
79/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
80/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
81/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
82/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
83/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
84/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
85/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
86/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
87/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
88/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
89/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
90/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
91/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
92/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Australian Open tenni (16843562)
93/145 Australian Open tenni (16843562) / James Ross | Efe
Australian Open tenni (16843445)
94/145 Australian Open tenni (16843445) / James Ross | Efe
Australian Open tenni (16843422)
95/145 Australian Open tenni (16843422) / James Ross | Efe
Australian Open tenni (16843423)
96/145 Australian Open tenni (16843423) / James Ross | Efe
Australian Open tenni (16843333)
97/145 Australian Open tenni (16843333) / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
98/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
99/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
100/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
101/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
102/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
103/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
104/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
105/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
106/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
107/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
108/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
109/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
110/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
111/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
112/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
113/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
114/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
115/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
116/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
117/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
118/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
119/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
120/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
121/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
122/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
123/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
124/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
125/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
126/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
127/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
128/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
129/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
130/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
131/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / James Ross | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
132/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
133/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
134/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
135/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
136/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
137/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
138/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
139/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
140/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
141/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
142/145 Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic / Joel Carrett
Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
143/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / Marcial Guillén | Efe
Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
144/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / Marcial Guillén | Efe
Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic
145/145 Las mejores fotos del triunfo de Alcaraz en la final ante Djokovic / Marcial Guillén | Efe

También te puede interesar

Lo último

stats