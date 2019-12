Última salida del año 2019 para el CB Marbella, que visita la difícil cancha del Cat&Rest Intragas-Clima Ciudad de Ponferrada el sábado a las 20:00 horas. La pista del Pabellón Lydia Valentín trae recuerdos amargos al conjunto azulón, que allí cayó en la Fase de Ascenso a LEB Plata el pasado mes de Mayo y no se pudo consumar el ascenso deportivo a la categoría. No obstante, el recuerdo más inmediato que tienen los marbellíes de los bercianos es la primera victoria cosechada en la categoría el pasado mes de octubre en Benahavís, cuando los chicos de Javi Florido vencieron por 68-62 en una gran tarde de Alejandro Navajas y Adri Fuentes (17 puntos para el primero y 20 de valoración para el base malagueño).

El partido volverá a ser de auténtica tensión durante los cuarenta minutos. Con los dos equipos igualados en el balance de victorias y derrotas (cinco triunfos cuentan cada uno en su haber), el que consiga llevarse el gato al agua podrá dormir si los resultados acompañan en la zona noble de la clasificación, y es que la igualdad es tan patente que entre el cuarto y el undécimo tan solo hay un triunfo de diferencia. Tal y como explica Adri Mayor en la previa del encuentro, “ganar supone dar un paso al frente, porque además supondría que tenemos el average ganado con ellos. La igualdad es tanta que un solo punto de diferencia puede dejarte dentro o fuera de los objetivos, por lo que estamos muy centrados en hacer un buen trabajo”.

El capitán del CB Marbella fue uno de los protagonistas de la temporada pasada y ya conoce a la afición del Ciudad de Ponferrada. “Sabemos que son una afición muy entregada, ya la sufrimos en la Fase de Ascenso y con ellos el equipo juega siempre con uno más. Aunque serán partidos muy distintos, no va a ser nada fácil superarles, porque además se han reforzado bien y han ganado varios partidos complicados”. Igualmente, Lucas Muñoz es de la idea de “no confiarse con nadie y hacer nuestro trabajo. Hay que hacer bueno el triunfo ante Gijón ganando en esta pista, que además es de las más complicadas. Sabemos que si hacemos un buen trabajo podemos traernos la victoria a Marbella, pero para ello no podemos fallar en detalles, ganar fuera es muy difícil”.

Ponferrada ha sido capaz de ganar CB Clavijo, Basket Navarra, Innova Chef, UDEA Algeciras y Zornotza, y precisamente tres de esos cinco rivales superaron a los azulones en los encuentros de la primera vuelta. Empezar bien el partido, y trabajar durante los 40 minutos, premisa de Javi Florido. “No nos fijamos en los partidos de la primera vuelta, por lo que el haber ganado a Ponferrada en la ida no nos supone demasiado. Lo importante viene ahora, y es ahora cuando hay que dar todo para llegar a febrero con el mayor número de triunfos posibles. Sabemos de su potencial, de su dominio en el rebote con las nuevas caras que han incorporado y sobre todo de lo fuerte que se hacen en casa”.

El CB Marbella viajará el viernes en autobús para llegar a la capital del Bierzo pasadas las 20:00 horas, donde pernoctará a la espera del encuentro en el Lydia Valentín. Antes del encuentro, realizará sesión de tiro a las 12:00, para descansar hasta las 18:00 horas y poner rumbo hacia el pabellón.