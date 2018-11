Un grupo empresarial chino compra el Marbella

El Marbella FC ha hecho oficial que el club ha sido adquirido por parte de Zhao Zhen, Sports Business Consultant de Guireniao Group Limited. Esta compañía, de reconocido prestigio, tiene su sede en Hong Kong y es máxima accionista de Guireniao Co. LTD, empresa cotizada en la Bolsa de Shanghái. La presidencia del club la asume Zhao Zhen que se apresuró en agradecer la dedicación y la labor llevada a cabo por el anterior presidente Alexander Grinberg y todo su equipo.

En cuanto a las gestiones habituales en un club de fútbol, los nuevos propietarios del conjunto marbellí contarán con la ayuda de The Best Of You Sports. Una agencia de representación que opera en Europa y con experiencia en el fútbol asiático. De esta manera, el Marbella inicia una nueva etapa que así define el club: "Nuestro objetivo prioritario es su crecimiento en todos los ámbitos, desde un ejercicio de responsabilidad, compromiso e ilusión, para que nuestros aficionados se sientan orgullosos y nuestro club esté a la altura de lo que representa para nuestra maravillosa ciudad".