La guinda del UMA Antequera (18:00)

El BeSoccer CD UMA Antequera maravilló a España cuando se proclamó campeón de la Copa del Rey. La gesta de las gestas. Un equipo universitario con una filosofía grabada a fuego derribando a muchos de los mejores equipos del país. Hoy está a 40 minutos de volver a sentarse en la mesa de ellos cada semana. A un partido de regresar a Primera División. Tan cerca, pero tan lejos. Este sábado, a las 18:00 horas, se medirá en la vuelta de la final al Atlético Benavente. 2-2 en la ida, por lo que le vale el empate al final de la prórroga y, por supuesto, la victoria. El Fernando Argüelles será el juez y la ciudad se ha volcado. No quedan entradas online, sólo el remanente para taquilla. Habrá una atmósfera acorde al día.

Hay mucha ilusión en la plantilla. "En una final de este tipo no hay favoritos. Ellos han demostrado por méritos propios eliminando a Peñíscola, que era uno de los favoritos. Tenemos el factor campo, jugamos con ventaja y es un hueco. Pero no se puede hablar de favoritos en un partido así", explica Dani Ramos, uno de los veteranos del vestuario, como el capitán Miguel Conde: "El trabajo de todos en estos 10 meses está ahí, hemos mejorado muchísimo como equipo, hemos hecho partidos impresionantes. Hemos ganado la Copa del Rey, hecho histórico. Nos falta el último paso, el que queremos dar. Nos falta la guinda, el objetivo que teníamos. Esperamos poder conseguirlo. Es increíble lo que estamos viviendo".

En la ida hubo ocasión de sentenciar con 0-2, pero terminó 2-2. No obstante, un resultado que da ciertas garantías. "Un partido que se notaba la tensión y el respeto de ambos equipos, fue igualado. Quizá tuvimos opciones de traernos un mejor resultado, pero es un empate justo. Ellos las que tuvieron las metieron y nosotros tuvimos muchas y fallamos", asegura Ramos, en un análisis similar al de Burrito: "Tuvimos muchísimas ocasiones para haber matado el partido, no lo matamos y con dos detallitos nos empataron. Tienen mucho gol. En los anteriores nos metieron cinco o seis en cada partido. Hay que estar más tranquilos y mentalmente bien que otra cosa. Ya más no podemos hacer. En una semana no vamos a corregir lo que llevamos trabajando en un año. Los errores que tengamos ya no se pueden corregir, pero no estamos teniendo muchos. En estos partidos te matan. Intentamos minimizarlos y entrar lo más concentrados posible".

El ascenso está cerca y el foco está claro. "No se me pasa por la cabeza otra cosa que ganar. Tenemos que salir a morder. Las piernas ya no están cansadas. No se pasa otra cosa que ganar", insiste el malagueño, al igual que Dani Ramos: "Falta ponerla la guinda al pastel. Puede ser una temporada histórica. Ya es buenísima porque la consecución de la Copa del Rey es un hecho histórico, muy difícil de repetir. Es una temporada de 9.5 y estamos a 40 minutos de hacerla de 10".

Burrito, una de las referencias del proyecto, hace balance de la temporada. "Empezamos un poquito regular tirando a mal, estuvimos a 3/4 puntos del descenso. Desde esa jornada no miré más la clasificación. Empezamos a subir, también fue cuando Cone se rompió la mandíbula, al final para nosotros es un jugador muy importante. En el tema de lesiones nos ha ido muy mal y aún así mira lo que estamos logrando. Por eso se convierte en locura. Ganar una Copa del Rey con siete tíos correteándole a dos Primeras de tú a tú. Luego llegar a Alzira muertos, sin piernas ningunas, y salir vivos y en casa ser muy superiores. Ahora en Benavente lo mismo. Sacamos un resultado muy positivo. ¿Quién no firmaría estar en el último partido de liga y jugártelo con toda tu gente, que te vale el empate y ganar? Firmaríamos todos", termina el jugador. Es la guinda lo que quiere ponerle al pastel el BeSoccer UMA Antequera en lo que sería un 2022 impresionante.