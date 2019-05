Por segundo año, el CB Marbella peleará por subir a LEB Plata. El equipo de Francis Tomé pisa desde hoy y hasta el domingo el parqué del Municipal Lydia Valentín para disputar en Ponferrada la fase de ascenso a la tercera categoría del baloncesto español. Tres partidos esperan, el primero esta tarde, contra el NCS Alcobendas (18:15). Todos ellos se podrán ver por streaming a través de Canal FEB.

El formato de esta fase de ascenso varía ligeramente respecto a la pasada temporada: no ascienden cuatro, sino seis. Se forman cuatro grupos repartidos en dos sedes, Ponferrada y Algeciras, y sus respectivos campeones logran el ascenso directo a LEB Plata. Además, los dos segundos de cada sede se enfrentan a un partido para ocupar las últimas plazas. El CB Marbella jugará, tras estrenarse ante el Alcobendas, con el Hero Jairis murciano (viernes, 18:15) y el Bierzo Fitness Dentomedic (sábado, 20:30), que actúa como anfitrión.

Tras quedarse a las puertas el curso pasado, el CB Marbella tira de experiencia y más refuerzos para dar un paso adelante del que la entidad se siente capaz. Hace un año se descartó finalmente, pese a no lograr el ascenso, tener plaza en LEB Plata después de que la Federación ofreciera una, pero ahora el club se ve con capacidad económica en caso de subir de poder salir a competir en una categoría nacional, con el gasto que esto requiere.

El técnico marbellí, Francis Tomé, analizaba para los medios del club el momento que atraviesa su equipo, que terminó la fase regular en segunda posición empatado con el Enrique Soler melillense con 14 victorias y cuatro derrotas: "Después del montón de problemas que hemos tenido físicos y otros durante la temporada, creo que es muy positivo cómo hemos acabado. El equipo remontó ese periodo de problemas físicos y ahora estamos en un buen momento, preparados para disputar esa Final Four".

El conjunto malagueño fue segundo, empatado con el Enrique Soler melillense, en su grupo de liga regular

Profundizaba Tomé en este análisis del estado de forma del CB Marbella. "Intentamos que el equipo esté ahora en el mejor momento posible. No sé si lo hemos conseguido o no, yo no debo evaluarlo, pero es evidente que hemos intentado que estemos en el mejor momento. Espero que lo hayamos conseguido y que estemos jugando mejor que nunca. Es verdad que los resultados han estado acompañando y esperemos que eso siga así en Ponferrada", continuaba el malagueño.

El conjunto malagueño se hace fuerte con hombres como los bases Pablo Imbroda y Fernando Ferruz, el alero Charles Knowles (14 puntos, 5.3 rebotes de promedio este curso), el cuatro Pape Sow (9.9 tantos, 6.2 capturas, 9.9 de valoración, 14.6 en el grupo de promoción) o el pívot Bruno Diatta (9.9, 12.4, 20.8). Intenta también suplir la baja sensible del exterior Juanpe Jiménez, que recayó en febrero de su lesión y se recupera de un edema óseo severo en la rodilla izquierda. No obstante, se espera que al menos acompañe a la expedición en Ponferrada, como aseguraba su entrenador: "Juanpe es el líder del equipo en el vestuario y él es importantísimo para nosotros. Es vital que venga porque sus compañeros lo necesitan y tenerle cerca será importante para todos".

Francis Tomé habla así de lo que espera de su grupo, el 1: "Creo que tenemos posibilidades de ganar el primer partido, que es el que más me preocupa, y cuando disputemos el primero pensaremos en el segundo e iremos viendo. Es muy complicado, pero creo que los cuatro equipos que jugamos en este grupo tenemos posibilidades de ascender. Va a estar todo muy igualado, pero supongo que Ponferrada que es el anfitrión y juega con su público tendrá una ligera ventaja".

El grupo 2 del torneo en Ponferrada lo conforman Gran Canaria, CB Benicarló y Lleida. Uno de ellos sería su rival por la última plaza de terminar segundo de grupo. Sobre ellos, más de lo mismo: "Todos los grupos son muy complicados porque aquí están los mejores equipos de España. Seguro que va a estar muy muy igualado, que Ponferrada tiene un poco de ventaja por jugar en casa, pero creo que la igualdad va a ser máxima en nuestro grupo y en todos".