El Antequera Costa del Sol echa a andar (13:00)

Se abre el telón para el Antequera Costa del Sol, único equipo malagueño que competirá en la División de Honor Plata. Encuadrado en el Grupo 4, el filial del Costa del Sol Málaga debutará este domingo en el Fernando Argüelles (13:00 horas) frente al Deza CBM. Un recién ascendido para comenzar un proyecto en la ciudad de los Dólmenes para el equipo de José Luis Parra, que también tendrá su puesta de largo en el banquillo. Un desafío importante para las jóvenes, con el aliciente de que la puerta del primer equipo está abierta.

El entrenador hablaba sobre cómo llegan las malagueñas al encuentro frente a las cordobesas. "Ha sido una pretemporada un poco atípica porque algunas jugadoras han estado con el primer equipo y otras al ser estudiantes no han podido incorporarse hasta que no han tenido piso, por lo tanto hemos tirado mucho de juveniles para completar entrenamientos. Luego el equipo dio un giro, los entrenamientos fueron más satisfactorios y se ve un crecimiento progresivo del equipo. Con mucho trabajo y paciencia se están viendo los resultados. Vamos un poco justos de preparación", reflexionaba el técnico, que ampliaba: "La ilusión de las niñas siempre ha sido alta, hemos sabido encajar los golpes de la pretemporada de vernos pocas, de ver que no terminábamos de arrancar. Ahora que se acerca la competición el equipo está al 100% disponible y trabajando con ganas. Esperamos que nos dé para afrontar el partido con garantías".

El primer rival del Antequera Costa del Sol es el Deza CBM, que ya se midió a las de Suso Gallardo en la Copa de Andalucía. "Seguramente era el rival que menos quería para la primera jornada porque es un recién ascendido y previendo que teníamos una pretemporada complicada prefería un rival difícil y dar por perdidos esos puntos que después puedes competir. Y no un recién ascendido en casa, con el agravante de que es super conocido por esta generación, que es dominante de esta generación porque son casi todas juveniles que suben a senior y un equipo a diferencia nuestra ha entrenado muchísimo. Han incorporado a jugadoras desde Sevilla y Murcia que le han dado un plus. Y han jugado muchos partidos amistosos, nosotros sólo uno serio", aseguraba.

Un día cargado de significado porque echa a andar la alianza con Antequera y el Fernando Argüelles, desde hoy casa de este equipo. "El otro día el acto para el equipo es un golpe de realidad, ven que el club se vuelca con ellas, que hay una ciudad dispuesta a acogerlas y a darles cariño y atención. Verse en un escenario como el Arguelles. Le dio bastante subidón. La cercanía de la competición, las ganas de jugar contra un rival conocido y el escenario yo creo que pueden paliar un poquito las dificultades que hemos tenido al principio de pretemporada", terminaba José Luis Parra. Día uno para el Antequera Costa del Sol.