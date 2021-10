El Iberoquinoa Antequera busca redención en Cuenca (20:30)

El Iberoquinoa Antequera afronta este miércoles una jornada intersemanal de la Liga Sacyr Asobal, la sexta de la temporada, rindiendo visita al Incarlopsa Cuenca este miércoles a las 20:30 horas. Si en un principio al ver el calendario podría considerarse algo contraproducente por tener que afrontar tres partidos en menos de una semana, tras la derrota del domingo ante el Bidasoa Irún se agradece que llegue un choque lo antes posible por las ganas del equipo antequerano de sacarse la espina de un encuentro donde no le salieron las cosas.

Tras ganar por la mínima las dos primeras jornadas, el Incarlopsa Cuenca ha caído en sus dos últimos encuentros, el último de ellos en la pista del Barça. Es un equipo instalado en las últimas temporadas en la zona media de la clasificación y buscará no meterse en problemas en el inicio para no verse en puestos de peligro. El cuadro conquense presenta un plantel muy compensado, sin grandes estrellas pero con capacidad de hacer daño desde distintas posiciones en ataque.

El Iberoquinoa Antequera por su parte buscará sacar algo positivo tras encadenar también dos derrotas consecutivas, la última más dolorosa, más por la imagen propia que por el rival, ya que fue ante uno de los grandes de la competición. Toca volver a sacar la mejor versión, la del partido ante La Rioja o la de gran partido del choque en Nava, para volver a sumar.

Lorenzo Ruiz: "Tenemos que ir a ganar en Cuenca sí o sí"

El entrenador del Iberoquinoa Antequera Lorenzo Ruiz ya avisaba con anterioridad de la dificultad que entraña esta temporada en la Liga Sacyr Asobal, más con el inicio de curso que ha tocado afrontar: "El calendario es horrible para nosotros, salvo el Barça nos ha tocado todo lo gordo al principio. Sabíamos que iba a ser una losa, más en esta liga, pero debemos pensar que en Cuenca y con Granollers hay que sumar, no nos queda otra".

Para el técnico, no cree que vaya a ser un aspecto negativo el mal partido ante Bidasoa Irún, sino todo lo contrario. "Va a afectar para bien, estoy seguro de que el equipo se va a levantar y vamos a hacer un buen partido en Cuenca. No hay otra, el deporte es así, hay que superar los baches y las caídas. Hay que ser fríos y honestos, el Bidasoa tiene un presupuesto y un potencial como ocho veces más que el nuestro. No es justificarnos, no lo hicimos lo bien que queríamos, pero ahora llega donde no podemos fallar, lo que es de nuestra liga, y tenemos que ir a ganar en Cuenca sí o sí" asevera Lorenzo Ruiz.