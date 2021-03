Sin apenas tiempo de descanso tras el viaje a Galicia para la disputa de la ida de las semifinales de la EHF European Cup, el Rincón Fertilidad Málaga afronta este miércoles a las 18:15 horas en el pabellón de Ciudad Jardín la primera jornada de la segunda fase de la Liga Guerreras Iberdrola 2020/2021, la lucha por el título, recibiendo al Rocasa Gran Canaria. Las canarias parten como segundas de grupo tras arrastrar nueve puntos de la primera fase, por lo cinco que tienen las malagueñas en su casillero, y será necesario arrancar bien para no descolgarse de la lucha por los puestos altos de la clasificación.

Precisamente el Rocasa Gran Canaria fue el primer rival del Rincón Fertilidad Málaga en esta exitosa temporada, ya que ambos se vieron las caras en el pabellón El Limón de Alhaurín de la Torre en los cuartos de final de la Copa de la Reina, torneo que acabó en las vitrinas malagueñas.

Suso Gallardo y sus jugadoras afrontan este encuentro en mitad de la eliminatoria de semifinales de la EHF European Cup y con alguna baja confirmada como la de Paula García y alguna duda que hasta última hora no se conocerá su posible participación en el choque. Sin embargo, la plantilla ya demostró el pasado domingo que es capaz de afrontar cualquier reto y que todas las jugadoras están capacitadas para las grandes citas, como es este choque ante el cuadro canario.

El partido podrá contar con público en las gradas del pabellón de Ciudad Jardín, algo que también dará mayor calor al Rincón Fertilidad Málaga, y también será ofrecido en directo por Teledeporte.

Sara Bravo: "Es un partido importante y no podemos olvidarlo"

La jugadora del Rincón Fertilidad Málaga Sara Bravo sabe de la fatiga acumulada y el poco tiempo de recuperación de su equipo, aunque no lo utiliza como excusa: "Al final llegamos cansadas porque el viaje no ha sido corto y el partido el domingo fue bastante intenso y además Rocasa es un equipo muy duro, entonces físicamente no vamos a estar como en una semana normal pero creo que estaremos bastante bien".

La extremo admite que la eliminatoria de EHF European Cup marca mucho esta semana, pero no caben despistes ante el Rocasa Gran Canaria. "Es verdad que tenemos puesta la cabeza en el tema de Europa y este partido está en medio, que a veces no te acuerdas, pero es un partido muy importante. Hoy vamos a estar muy concienciadas preparando un partido que va a ser muy duro y no nos podemos olvidar de él", expone Sara Bravo.

Entre las claves del partido, la jugadora de Mislata piensa en que el Rincón Fertilidad Málaga sube sus opciones cuando se divierte en la pista: "Pienso que tenemos que hacer como hasta ahora, defender muy bien, que es un equipo fuerte, y en ataque debemos disfrutar, hacer como sabemos hacerlo nosotras, y así podremos sacar el partido adelante. De Rocasa destacaría la experiencia de ellas, porque son jugadoras bastante veteranas, y muy duras físicamente, que es su principal potencial".