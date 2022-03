Mucho en juego para el UMA Antequera en el derbi (18:30)

Semana inolvidable. El 8 de marzo de 2022 quedará en el recuerdo como la fecha en la que se celebró en el Pabellón Fernando Argüelles el acceso a la final four de la Copa del Rey. El deporte deja éxitos difíciles de borrar de la memoria de aquellos que fueron artífices de ellos. Al mismo tiempo, la élite de cualquier disciplina no admite vivir de lo conseguido. Cada semana hay un nuevo reto que superar y, el del BeSoccer CD UMA Antequera, está ahora en la Liga. Con 8 jornadas aún por disputar, la clasificación al play-off de ascenso no está definida y, para ello, es necesario sumar todos los puntos posibles y este sábado 12 de marzo, a las 18.30 horas, se ponen tres en juego en la cancha del Software DELSOL Mengíbar. Un duelo regional siempre se afronta de forma diferente al resto de compromisos.

Mengíbar es uno de los rivales más duros a los que hacer frente en el Pabellón Sebastián Moya Lorca, y, en estos momentos, todavía más. Cuenta con una gran plantilla confeccionada para luchar por estar lo más arriba en la clasificación como viene haciendo en las últimas temporadas y, sin embargo, la dinámica de resultados le ha colocado en la zona de descenso con 26 puntos en 25 jornadas. Esta cita la encaran con una motivación y atención extra aspirando a repetir lo de la primera vuelta. Allá por el noviembre del 2021 se llevó el triunfo de la Ciudad de Los Dólmenes con dos grandes goles a balón parado de Víctor Montes y otro de Ureña (2-3). En sus compromisos más recientes, todos a domicilio, los acabó con derrota; 2-1 en Ceuta, 6-5 en Castellón y 6-3 en Zaragoza.

Ni el desgaste ni la hazaña de estar en la final four de la Copa del Rey se pueden usar de excusa. Visitar tierras jiennenses exige dar el 100% desde el principio al final de una contienda en la que se puede conservar la tercera posición en la competición liguera o aspirar a recuperar la segunda. “Sin tiempo para preparar el partido. Nos enfrentamos a un Mengíbar muy difícil en su pista. Como dije en su día cuando fuimos a Ceuta, esta es otra de las canchas complicadas para jugar de visitante. Ha sido una semana distinta, hemos jugado Copa del Rey, muchas emociones y cuesta trabajo volver a nuestra realidad. A los jugadores anímicamente les viene bien la clasificación a una final four. Mentalizados para lo que nos jugamos el sábado que es mucho”, detalla el entrenador.

Tete sabe de la necesidad de puntuar de su adversario y advierte de ello para mentalizar al grupo de la importancia de obtener una victoria más a domicilio. En la recta final, de las ocho jornadas que marca el calendario, cinco son lejos del Argüelles. “De aquí a final de temporada todos los partidos van a ser finales. Unos para eludir el descenso y otros porque quieren jugar el play off. Todos nos jugamos muchísimo. Ellos, en este caso, están ahora mismo en posición de descenso y van a luchar por los tres puntos porque, como locales, deben hacer un gran puntaje para intentar salir de la zona peligrosa. Va a ser un encuentro con mucha tensión, muy competido y en los detalles va a estar la clave”, resalta.

La plantilla antequerana aspira a dar continuidad a la marcha triunfal que recuperó al derrotar a Movistar Inter FS B (6-2) tras los duelos con Alzira (3-3) y Noia (5-2), el líder destacado que está cada vez más cerca del ascenso directo a Primera División. “Estamos en una posición privilegiada, pero matemáticamente no hemos hecho nada. Tenemos que seguir luchando por conseguir nuestros objetivos y cuantos más altos, mejor. Si podemos quedar segundos en vez de terceros, mejor y si podemos quedar terceros en vez de cuartos, mejor. Todos los partidos son difíciles. Venimos de una trayectoria de derrota, empate y victoria y con muchas ganas de coger la dinámica ganadora. Este choque es clave”, acentúa Tete.