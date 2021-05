Volver a arrancar. El BeSoccer CD UMA Antequera retoma la competición liguera con cinco partidos aún por disputar en el ocaso de una temporada atípica. Por segunda vez, cuerpo técnico y jugadores han tenido que superar un confinamiento preventivo de 10 días a raíz de la detección de un positivo por COVID-19. El último envite data del pasado 4 de mayo. Un derbi andaluz en Amate con el Real Betis FS que acabó con derrota (3-0). Este martes 18 de mayo, a las 18:00 horas, toca perseguir esa alegría tan esperada en forma de victoria frente al Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS. En el Pabellón Fernando Argüelles, una vez más, se cruzan dos conjuntos con trayectorias muy dispares. Los locales afrontan la que quizás puede ser la última oportunidad de apurar las opciones matemáticas de salvación y alejar una jornada más el descenso a la categoría de plata, mientras que los visitantes encaran el duelo con la intención de seguir mirando hacia arriba en la clasificación con la obtención de tres puntos que le asegurarían la permanencia.

Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS, duodécimo en la tabla con 37 puntos, atraviesa posiblemente el mejor momento del curso tanto en rendimiento como en resultados. Un equipo al que le costó arrancar, se colocó en la zona baja y ha sabido ir escalando posiciones, en parte, gracias al impulso adquirido en las semanas precedentes al encuentro en tierras antequeranas. Un empate con Jaén (2-2) como punto de partida a inicios del mes de abril y, a continuación, todos los demás compromisos lo ha saldado con un triunfo frente a Movistar Inter FS (5-4), Real Betis FS (2-3), Viña Albali Valdepeñas (6-3) y Fútbol Emotion Zaragoza (5-2). Estos marcadores permiten al plantel dirigido por Pato estar más cerca del play off por el título, a solo 3 puntos del octavo puesto, que los 5 que le separan del play out (promoción de descenso).

En la segunda vuelta, el cuadro verde no ha tomado el rumbo deseado cayendo en un bache del que le está costando reponerse a pesar de no dejar de luchar partido tras partido en busca del triunfo. Moli avisa que su plantilla no va a bajar los brazos. "Si nos queda algo de ilusión, que siempre la vamos a tener, es que los números nos dicen que todavía no estamos descendidos matemáticamente. Sabemos que jugamos con un rival que quiere quitarse el problema del play off de descenso y poder mantenerse. Un equipo que, conociendo a su entrenador Pato, iba a ir de menos a más. Un técnico de los grandes que todo lo que coge lo hace más grande todavía. La portería la tiene bien cubierta con Gus y destacar al capitán David, Pablo Ibarra que ya pasó por aquí, Dani Martín y Lemine. Un conjunto competitivo que ha cogido una línea ascendente y va a venir con la mentalidad de sacar puntos viendo que nosotros no estamos en buen momento", afirma.

Los protagonistas del choque de la trigésimosegunda jornada de Liga firmaron las tablas la última vez que se midieron en el 40x20 de la Ciudad de Los Dólmenes en la campaña 2018/2019. El precedente más cercano fue el duelo de la primera parte del campeonato disputado en Tudela en el que salió vencedora la escuadra naranja (5-1). Las estadísticas siempre quedan ahí para recurrir a ellas y, precisamente, los guerreros universitarios quieren acogerse a sus opciones matemáticas, por complejas que sea, de permanecer en la élite del fútbol sala nacional. "Tenemos que agarrarnos a las posibilidades y a los números de que todavía podemos hacer algo. Nos quedan 5 partidos, 15 puntos y lo principal es lo que hay en juego el martes. Lo vamos a dar todo para seguir teniendo ilusión", puntualiza el preparador natural de Málaga.

Un segundo parón a causa del coronavirus provoca que el tiempo de preparación del partido de este martes haya sido escaso en comparación con el del adversario. Una dificultad más de la que deben reponerse los anfitriones y tratar de mostrar la versión más eficaz de su juego a pesar del desgaste que va a acometer por la exigencia de no fallar. "No tenemos que pensar si hemos entrenado poco o mucho, sino en lo que debemos hacer y en la responsabilidad de cada uno. No lo hemos hecho muy bien en estos últimos partidos, en esta racha negativa que llevamos, pero si en el primer parón por COVID-19 que tuvimos nos fue mal, hay que intentar que esta vez sea positivo y nos dé fuerzas. Centrados en este martes y a agarrarnos a los números que nos dan posibilidades de jugar un play-off o mantenernos. Hay que intentar lucharlo. No hay otra solución", señala Moli.