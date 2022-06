Hueso muy duro para Davidovich en Wimbledon

El sorteo de Wimbledon deparó un hueso muy duro para Alejandro Davidovich en la primera ronda del torneo. Una cita especial para el malagueño, que puso su nombre en el mapa en el 2017 cuando levantó el título junior, en la que tendrá una prueba de mucho nivel. Se medirá a Hubert Hurkacz, uno de los tenistas más en forma en hierba del momento. El polaco viene de ganar en Halle a Daniil Medvedev y está en línea ascendente. Parte como como el cabeza de serie número siete y está en uno de los momentos de su carrera.

No es un desconocido para el rinconero, que ya se ha medido en cuatro veces. Los dos últimos fueron para Hurkacz, tanto en el Masters 1.000 de Madrid como en el de Cincinnati. El de la Cala del Moral le venció en Montpellier y en el US Open, que es el único precedente en un grand slam. Hay que incidir que todos fueron partidos apretados, aunque las circunstancias eran diferentes. Ahora está por ver la respuesta de Davidovich, al que la hierba le motiva mucho pero no es su mejor superficie. El duelo será el lunes, aún con horario por confirmar, y en caso de ganar se impondrá al ganador del Federico Coria-Jiri Vesely.