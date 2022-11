Una invitación que acerca a Nadal y Alcaraz a Málaga en 2023

La ITF y Kosmos anunciaron que Italia y España recibirán invitaciones para la edición de 2023 de la Copa Davis, con lo que avanzarán junto a los finalistas de 2022, Canadá y Australia, a la fase de grupos evitando un engorroso duelo a comienzos de febrero tras el Open de Australia. Ello puede facilitar la presencia de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en esa fase de grupos en Valencia (también Italia tiene firmada Bolonia ser sede) que, como sucedió este año, es el preámbulo de las finales a ocho, que volverá a acoger en 2023 el Martín Carpena.

Alcaraz no pudo estar en Málaga por esa lesión que le hizo perderse el tramo final de la temporada, con las ATP Finals y esta Davis. Había jugado en Valencia tras ganar el US Open, pocos días después, demostrando que tenía muchas ganas de pelear por su primera Ensaladera. Pero no fue posible. En el caso de Nadal, ya había comentado al capitán, Sergi Bruguera, que este año no contaba con disputar la competición por equipos. "Para nuestro país, caer eliminados de la Copa Davis es una desilusión, pero seguiremos adelante", decía en medio de una gira por Sudamérica, en la que se embarcó en vez de jugar en Málaga. "No sé si volveré a jugar la Copa Davis, pero me gustaría hacerlo por una última vez", comentaba también hace pocas fechas.

Podría ser 2023 una ocasión ideal para el mejor deportista español de la historia, con fase de grupos en Valencia y fase final en Málaga. En 2004 empezó a pegar duro, siendo clave en aquella final en Sevilla contra Estados Unidos en la que con 18 años ganó su partido respondiendo a la alternativa que le dieron los seleccionadores. Desde entonces ha participado en cinco Ensaladeras (2004, 2008, 2009, 2011 y 2019) de las seis que ganó España. En la primera, en 2000, fue abanderado del equipo español en el Sant Jordi.

La Copa Davis ha traído en estos seis días de competición más de 60.000 espectadores al Carpena, pero ha faltado el lustre de una gran actuación española para embellecer. Con el dream team que sería contar con los actuales números uno y dos del mundo, Alcaraz y Nadal, la dimensión del evento hubiera cogido bastante vuelo. Quizá en 2023...