Isa Medeiros, otra pieza clave que sigue en el Costa del Sol Málaga

El Costa del Sol sigue construyendo la plantilla de la temporada 2021/22, en la que apuesta de manera decidida por el bloque que dibujó la mejor campaña de su historia. Otra de las que continúa a las órdenes de Suso Gallardo es Isa Medeiros, que cumplirá su cuarto año en Málaga. Su crecimiento desde entonces ha sido muy grande hasta convertirse en una de las piezas esenciales del equipo costasoleño. La brasileña, que seguirá percutiendo por su extremo derecho, se convierte en la décima renovación de este verano.

"Muy feliz. En general toda la temporada ha sido muy buena con tres títulos, todo lo que hemos trabajado. Ha sido muy guay", asegura Medeiros, que hace balance de una temporada para el recuerdo: "Ha habido muchos momentos. Me quedo con la Copa de la Reina, jugar en casa con la afición fue super guay. Sole López levantando el trofeo y nosotros celebrando en la pista con Pepa Moreno, Suso Gallardo y con todos".

Se ha consolidado en el Costa del Sol la brasileña, que ha encontrado su lugar dentro y fuera de la pista. "Tres temporadas aquí y muy a gusto. Me encanta Málaga y me encanta el equipo. La ciudad me gusta mucho, es parecida en el tiempo a Brasil porque no hace mucho frío. Me quedo con el tiempo y la playa", explica, mientras muestra abiertamente su confianza en lo que viene: "Estoy muy ilusionada, creo que va a ser una buena temporada. Va a ser un reto más, intentar conseguir más títulos. Tenemos el objetivo de siempre, que es ganar".

Isa Medeiros demuestra ambición en sus palabras, tiene hambre de seguir ganando. "Es una presión que en el deporte es normal. Las otras temporadas que no habíamos ganado también teníamos la presión de jugar bien y ganar e ir a por títulos. La última fue buena porque curramos mucho y pudimos sacarlos. En la siguiente vamos a por lo mismo", termina la internacional por Brasil, que pone el foco en la Liga Guerreras Iberdrola: "Es un sueño, es lo único que nos falta. Es mi sueño".