Isidro Leyva, campeón de España de pértiga

Día inolvidable para Isidro Leyva, que se proclamó campeón de pértiga en el centenario del Campeonato de España de atletismo absoluto en la localidad madrileña de Vallehermoso. Se mostró superior el del Cueva de Nerja-UMA, que con 5.46 metros. Una marca que es la mejor de su carrera y también supuso un récord a nivel de Andalucía. El anterior, 5.41, lo había firmado también él en esta temporada. Confirma una proyección que traía desde hace más de un lustro y consigue un triunfo que le sirve para codearse con la élite europea.

Se impuso con 5.46 y venció al favorito y vigente campeón, el navarro Adrián Vallés, que superó 5.36 pero no el 5.46. Leyva falló tres veces sobre 5.51 y Vallés, que se guardó dos saltos para esta última altura no pudo superar el listón y se tuvo que conformar con la plata. Bronce para el castellonense Manel Miralles, que franqueó 5.21, con el veterano Igor Bychkov en cuarta posición. El nerjeño, de 21 años, logró su primer título nacional absoluto, tanto al aire libre como en pista cubierta.

Se mostraba después muy contento Leyva, que tiraba de ambición de cara al futuro. "Llegaba con la segunda mejor marca. Hice un buen calentamiento y me encontraba cómodo. En esta pista había estado el fin de semana pasado y me encontraba comodísimo. Después poco a poco fueron saliendo las marcas. Como la pértiga es muy larga me quedé frío, pero con el cúmulo de saltos entré en calor", explicaba el joven, que no se conforma: "Llevo varias competiciones intentando 5.50 y 5.51 metros y se va a intentar hasta final de temporada. El objetivo es ese. Me quedan dos Campeonatos de España, por autonomías y sub 23 y luego haré algún Meeting".