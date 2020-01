La juerga en Marbella de Pennant que le costó 150.000 euros

Jermaine Pennant (Nottingham, Reino Unido, 1983) fue un futbolista inglés de explosivas condiciones, fue uno de los juveniles más caros de la época al fichar por el Arsenal, pero de vida disoluta. Tuvo una etapa en el Zaragoza, que le pagó a precio de oro, pero resultó ruinosa. Años después, se confiesa en una imperdible entrevista en El Periódico de Aragón.

Y tiene su cuota de protagonismo en la historia la Costa del Sol. Pennant relata sus numerosas juergas en su etapa a la vera de El Pilar, que se expandieron por todo el país. "Lo de Marbella no tuvo nombre", contaba el futbolista inglés, que ahora es comentarista de fútbol: "Le había dicho al club que tenía que volver a mi casa con mi familia para resolver unos asuntos personales. Me dieron permiso, pero en vez de eso me fui con todos mis amigos de Inglaterra a Marbella. Fueron unas noches increíbles. Pero no salió bien. Perdí el vuelo de vuelta, no asistí al entrenamiento y la prensa se enteró de que había estado ahí. La discoteca donde estuve publicó en su página web unas fotos mías de fiesta… Qué mal".

Las consecuencias fueron serias. Tenía un sueldo de 1.8 millones de euros al año en el conjunto maño, que había regresado a Primera División y le convirtió en fichaje estrella. "El club se enteró y me pegó una multa tremenda. Vino el manager general y me dijo que eso no era aceptable y me pusieron una multa de 150.000 euros, mi sueldo de un mes. La noche estuvo bien, pero creo que me salió un poco cara (ríe). Me lo merecía. La verdad es que mi vida en Zaragoza fue una absoluta locura", decía Pennant, que con 16 años ya jugaba en el Arsenal y después siguió su carrera por Leeds, Birmingham City, Liverpool, Portsmouth, Stoke City, Wigan, Bury y Wolverhampton en Inglaterra, Zaragoza en España, Pune en la India y Tampine Rivers en Singapur.