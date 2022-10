Todas los estrellas que estarán en la Copa Davis en Málaga

Las ocho selecciones nacionales que compiten en la fase eliminatoria de las Davis Cup by Rakuten Finals 2022 han anunciado sus convocatorias para la Final 8 que tendrá lugar en Málaga del 22 al 27 de noviembre.



El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, liderará a España en busca de su séptima Ensaladera, mientras que otros dos top 10 están listos para hacer su aparición en la capital malagueña: son el canadiense Felix Auger-Aliassime y el estadounidense Taylor Fritz. Hay muchas más estrellas que buscarán el éxito en la Final 8, como Matteo Berrettini, Pablo Carreño, Alex de Minaur o Jannik Sinner. Asiduos al Top 10 y actualmente en el Top 20.



Hasta tres de los ocho países han reforzado sus equipos respecto a la fase de grupos en septiembre. Croacia incorpora a Marin Cilic, Denis Shapovalov se suma a Canadá y el semifinalista del US Open, Frances Tiafoe, defenderá a Estados Unidos.



Los cuartos de final de la Davis Cup comienzan el martes 22 de noviembre, con Australia ante Países Bajos, en el primer enfrentamiento de la semana. Las semifinales se disputan el viernes 25 y sábado 26, y la gran final de las Davis Cup by Rakuten Finals se disputa el domingo 27 de noviembre.



Los aficionados pueden comprar entradas en https://www.daviscupfinals.com/ticketing/malaga para disfrutar del mejor tenis del mundo. Hay billetes disponibles para todas las eliminatorias, desde los cuartos hasta el partido que coronará al mejor equipo del mundo.





Davis Cup by Rakuten Finals 2022 – Convocatorias de la Final 8



Australia



Alex de Minaur

Thanasi Kokkinakis

Matthew Ebden

Max Purcell

Capitán: Lleyton Hewitt





Países Bajos

Botic van de Zandschulp

Tallon Griekspoor

Tim van Rijthoven

Wesley Koolhof

Matwe Middelkoop

Capitán: Paul Haarhuis





Croacia



Marin Cilic

Borna Coric

Borna Gojo

Mate Pavic

Nikola Mektic

Capitán: Vedran Martic





España

Carlos Alcaraz

Pablo Carreño Busta

Roberto Bautista Agut

Marcel Granollers

Capitán: Sergi Bruguera





Italia

Jannik Sinner

Matteo Berrettini

Lorenzo Musetti

Fabio Fognini

Simone Bolelli

Capitán: Filippo Volandri





Estados Unidos

Taylor Fritz

Frances Tiafoe

Tommy Paul

Jack Sock

Capitán: Mardy Fish





Alemania

Oscar Otte

Jan-Lennard Struff

Yannick Hanfmann

Tim Puetz

Kevin Krawietz

Capitán: Michael Kohlmann



Canadá



Felix Auger-Aliassime

Denis Shapovalov

Vasek Pospisil

Alexis Galarneau

Gabriel Diallo

Capitán: Frank Dancevic



Davis Cup by Rakuten Finals 2022 – Calendario Final 8





Cuartos de Final

Martes 22 noviembre, 16:00 CET – Australia v Países Bajos

Miércoles 23 noviembre, 16:00 CET – Croacia v España

Jueves 24 noviembre, 10:00 CET – Italia v Estados Unidos

Jueves 24 noviembre, a partir de las 16:00 CET – Alemania v Canadá



Semifinales

Viernes 25 noviembre, 16:00 CET – Australia o Países Bajos v Croacia o España

Sábado 26 noviembre, 13:00 CET – Italia o Estados Unidos v Alemania o Canadá



Final Davis Cup

Domingo 27 noviembre, 13:00 CET – Ganador semifinal 1 v Ganador semifinal 2