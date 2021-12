Lorenzo Ruiz: "Lo más lógico es hacer dos fichajes que se puedan quedar para el año siguiente"

El entrenador del Iberoquinoa Antequera Lorenzo Ruiz aprovechó la rueda de prensa tras la derrota ante el Balonmano Sinfín en el partido que cerraba la primera vuelta de la Liga Sacyr Asobal para hacer balance de la difícil situación en la clasificación que sufre el cuadro antequerano, que es colista con dos puntos en su casillero. El entrenador malagueño no esconde su decepción pero deja claro que el equipo en ningún momento va a bajar los brazos y que va a encarar la segunda vuelta con las máximas energías para seguir construyendo un bloque sólido que continúe dando muchas alegrías a la afición del Fernando Argüelles.

En el partido ante Balonmano Sinfín, que se perdió en los últimos segundos, Lorenzo Ruiz acabó muy satisfecho con la entrega de sus jugadores: “De actitud el mejor, en el juego no tanto, ha habido fases muy buenas, con contraataques, defendiendo bien, pero en actitud muy bien, porque hemos sido equipo, lo que no hemos sido otras veces. En balonmano está claro, se funciona cuando se es equipo. Creo que se han visto buenas sensaciones ante Sinfín, en defensa sobre todo y en ataque le hemos dado más continuidad. Es verdad que al final nos hemos atascado, por la presión del momento, y que no hemos machacado cuando pudimos. Contra estos equipos, si no machacas, pasa lo que pasa, es Asobal”.

El técnico admite que la situación es límite para obtener la permanencia. “Ya lo digo que en la segunda vuelta vamos a ganar muchos partidos, porque el equipo no va a tener nada de presión. Es una lástima, porque sinceramente no me esperaba esta situación a final de año. Hemos tenido todos culpa de eso, el primero yo, pero también hemos tenido mala suerte y muchas cosas muy injustas. Pero el deporte es así, muchas veces en el deporte las circunstancias las marcas las inercias y hay que asumirlo así”, señala Lorenzo.

Admite que se trabaja en el club con vistas a terminar bien la temporada y para formar el bloque de cara a la siguiente campaña: “Vamos a darlo todo, aquí no se va a tirar nada. Pero lo más constructivo y lo más lógico es hacer dos fichajes que se puedan quedar para el año siguiente y armar un equipo con garantías para que, si descendemos por desgracia, el año siguiente tengamos opción de estar ahí otra vez. Hay que ser honestos y no puedo decir que seguro vamos a salvarnos, ya sabemos la situación cómo está”.

El Iberoquinoa Antequera ha parado ya sus entrenamientos, que se retomarán el próximo día 10 de enero. “Ahora hay un parón, donde se les dará un trabajo físico para que realicen individualmente, y ya a partir del día 10 buscaremos algunos partidos amistosos para coger tono y ya empezar la segunda vuelta aquí contra Ademar León, que será un partidazo. No tenemos presión, estamos casi descendidos, es muy complicado con dos puntos remontar esto, y debemos jugar sin presión y trabajar lo que estamos haciendo”.