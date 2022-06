Lucas Grandi renueva con el Iberoquinoa Antequera

Sigue tomando cuerpo el proyecto del Iberoquinoa Antequera de cara a la temporada 2022/2023, en esta ocasión con la renovación de Lucas Grandi, que seguirá una campaña más vistiendo de verde. El jugador argentino, que llegó a tierras antequeranas el pasado verano para reforzar al equipo de cara a la temporada en la Liga Sacyr Asobal, confía en el nuevo proyecto que se está creando con Chispi a la cabeza y ha decidido continuar en Antequera otro año.

En esta primera temporada como jugador del Iberoquinoa Antequera, Lucas Grandi ha demostrado sus cualidades ofensivas, con una gran capacidad de salto y un potente lanzamiento, así como su trabajo defensivo, siendo capaz de adaptarse en la parte final del curso a situarse en el centro de la línea de 6-0. LA entrega y el esfuerzo no se negocian en el jugador argentino y es por ello que en el cuerpo técnico se apostaba por su continuidad para ser una pieza fundamental en el engranaje de al temporada 2022/2023.

Lucas Grandi cree que, pese a las dificultades de la temporada en Asobal, seguir en Antequera era su mejor opción. “Si bien fue un año duro para todos, hablando con Chispi, con Lorenzo, con la presidenta, me expresaron su deseo de que me quedase. También fue una decisión en conjunto con mi novia, decidimos estar un año más en una ciudad que nos gusta mucho, donde yo me sentí muy cómodo este año y con una afición que estuvo hasta el último partido alentando. Esperamos que la temporada que viene mejore en lo deportivo, que estoy seguro que será así, y ahí estaremos para dar batalla como siempre”, señala el lateral argentino.

Por su parte, su entrenador Juan A. Vázquez Chispi sabe que retiene a un jugador que va a ser importante para hacer una buena campaña en la División de Honor Plata: “Que Lucas haya querido continuar con nosotros la siguiente temporada después del descenso creo que es un espaldarazo para la consolidación del nuevo proyecto que iniciamos. Estoy seguro que tenía ofertas de equipos de Asobal pero ha decidido apostar por este proyecto. Va a ser un jugador súper importante el año que viene, porque puede jugar en el lateral derecho y en el izquierdo, puede defender en el tercero y en el segundo, y tener un jugador así con esas características técnicas y tácticas pero, sobre todo, con esa entrega y capacidad de trabajo, es una alegría para mí como parte del cuerpo técnico pero principalmente para la afición, tener jugadores así que se dejan la vida en cada partido y en cada día de entrenamiento”.