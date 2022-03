La malagueña Sonia Rivero, subcampeona de Europa de tiro con carabina

La tiradora malagueña Sonia Rivero se proclamó en Hamar (Noruega) subcampeona de Europa de tiro con carabina, en la distancia de diez metros, tras una exitosa jornada en la que estuvo muy cerca de la medalla de oro. Se trata de la tercera presea continental que conquista Rivero en su carrera deportiva tras las dos medallas de oro obtenidas en Francia (2002) y Austria (2003).

Rivero, que tiene baja visión debido a su albinismo, ya apuntó alto en la ronda clasificatoria junto a su guía, Antonio Cobo, donde sumó 551 puntos. En la final arrancó dominando la prueba con mucho acierto, pero en el tramo final fue superada por la polaca Barbara Moskal, que se llevó el oro con 211.9 puntos. El bronce fue para la también polaca Katarzuna Orzechowska (171.9 puntos).

“Este Campeonato ha significado mucho para mí porque recompensa el esfuerzo de varios meses de entrenamiento, llegando a casa tarde, dejando un poco aparcada a la familia, a los amigos por entrenar, y volver a un circuito internacional ha sido súper emocionante” decía aún nerviosa por la emoción nada más recoger la medalla en el pódium.

“Es una emoción súper grande, inexplicable, todavía no me lo creo y la tengo en la mano, pero estoy flipando, no puedo explicar la emoción que siento. Es la recompensa al esfuerzo, a tanto trabajo, de saber que puedo”, reconoció.

Con 41 años, es afiliada a la ONCE desde que tenía 10, y con licencia por la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos. Es vendedora de la ONCE en el Centro Comercial de la Rosaleda, madre de dos hijos y practica tiro con carabina desde 2001, coincidiendo con los inicios del taller de la ONCE en Málaga.

Sonia practica el tiro con carabina con su marido, afiliado también a la ONCE, y asegura que esta disciplina deportiva le supone una vía de escape en su rutina diaria. “En días estresantes de trabajo vienes y desfogas. Es una forma de soltar adrenalina y salir de la rutina”, sostiene.

Desde la satisfacción del triunfo europeo, Sonia anima a las personas ciegas o con baja visión a que prueben con la carabina. “Les animo a que lo prueben -dice-. Es una cosa muy curiosa. Van a encontrar un deporte tranquilo, dentro de que tienes una presión porque es cuestión de escuchar, sentir y disparar. Es una modalidad de deporte distinta a todas las que estamos acostumbrados: el fútbol, el goalball, el ajedrez y todas las categorías del atletismo… Está fuera de lo que conocemos”, asegura.

Tiro con Carabina

Quizás pueda parecer curioso hablar de un deporte de puntería para personas ciegas. Esto se ha conseguido en el tiro olímpico manteniendo el fondo del deporte intacto y únicamente sustituyendo el sentido de la vista por el del oído.

Para poder practicarlo, se utiliza una carabina de aire comprimido equipada con una mira telescópica especial. Esta mira telescópica contiene o está conectada a un circuito electrónico, que transforma la luz en sonido. Dependiendo de la intensidad de la luz sobre la diana se emitirá un tono de intensidad mayor o menor. La mira telescópica recoge el reflejo de la luz desde la diana. De este modo el tirador podrá "oír" la "ayuda" sobre la diana en los auriculares que está utilizando.